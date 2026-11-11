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România învinge Moldova și va juca pentru locul 5 la Campionatul European de Rugby U20

Naționala de rugby U20 a României a obținut o victorie categorică în fața reprezentativei Moldovei, în meciul de clasament pentru locurile 5-8 disputat miercuri, la Campionatul European de la Praga, Cehia.
România învinge Moldova și va juca pentru locul 5 la Campionatul European de Rugby U20
sursă foto: Rugby Europe
Petre Apostol
11 nov. 2026, 14:14, Sport
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„Stejăreii” s-au impus cu scorul 57-7 (33-0) și vor juca duminică, 15 noiembrie, pentru locul 5 la Campionatul European U20.

România a controlat partida încă din prima parte, când a reușit să marcheze cinci eseuri, dintre care au fost transformate, intrând la pauză cu un avantaj de 33-0.

David Belușică a înscris de două ori, iar Vlad Ciurciun, David Petrescu și Matei Bivol au reușit câte un eseu. Edward Jumătate a transformat patru dintre încercările colegilor săi.

În partea secundă, tricolorii au continuat să domine și au mai înscris patru eseuri, pentru a stabili scorul final, 57-7.

Ianis Albert și Codrin Giușcă au marcat câte un eseu, în timp ce Valentin Dumitraș a reușit două încercări. Jumătate a transformat două dintre cele patru încercări.

România, în lupta pentru locul al cincilea

În urma acestui succes, echipa pregătită de Răzvan Popovici va disputa duminică ultimul meci al competiției, în care va întâlni învingătoarea confruntării dintre Elveția și Polonia, programată miercuri, de la ora 14:30. Partida va decide ocupanta locului al cincilea la ediția din acest an de la Campionatul European U20.

„Stejăreii” au ajuns în faza meciurilor de clasament după ce au fost învinși de Cehia, scor 7-73, în sferturile de finală. În semifinalele se vor întâlni Țările de Jos și Belgia, respectiv Portugalia și Cehia.

La ediția anterioară, disputată în 2025, România a încheiat pe locul al cincilea.

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