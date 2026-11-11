„Ce noroc că te am”. Andre Agassi, declarație de dragoste pentru Steffi Graf după 25 de ani de căsnicie

Fostul mare tenismen american, în vârstă de 56 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare îmbrățișând-o pe campioana germană, însoțită de mesajul „Lucky to have you, Stefanie” („Ce noroc că te am, Stefanie”).

Imaginea îi surprinde pe cei doi în fața unui șemineu, într-un moment de afecțiune. Gestul a atras atenția, cu atât mai mult cu cât Agassi și Graf preferă, în general, să-și păstreze relația departe de lumina reflectoarelor.

Cei doi au aniversat 25 de ani de căsnicie pe 22 octombrie. Au devenit un cuplu în 1999 și s-au căsătorit în 2001, în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate în Las Vegas. Au împreună doi copii: Jaden, în vârstă de 25 de ani, și Jaz, de 23 de ani. Fiul lor s-a născut la numai patru zile după nuntă.

O poveste de dragoste începută în lumea tenisului

Agassi și Graf s-au cunoscut în 1992, după ce ambii au câștigat titlurile de simplu la Wimbledon, însă relația lor a început abia în 1999. Americanul a povestit ulterior că fusese fascinat de Steffi cu mult înainte să o cunoască personal, după ce o văzuse într-un interviu televizat în limba franceză.

Cei doi au avut cariere impresionante, fiind printre cele mai importante nume din istoria tenisului. Andre Agassi a câștigat opt titluri de Grand Slam la simplu, în timp ce Steffi Graf a cucerit 22, fiind una dintre cele mai titrate jucătoare din toate timpurile.

Graf s-a retras din tenis în 1999, iar Agassi și-a încheiat cariera în 2006. De atunci, cei doi au continuat să fie implicați în proiecte sportive și caritabile.

Agassi o numește „iubirea vieții sale”

Declarația recentă nu este prima ocazie în care fostul lider mondial își exprimă public sentimentele față de soția sa. De Ziua Îndrăgostiților din 2026, Agassi a numit-o „iubirea vieții mele”, folosind și apelativul „unicornul meu”.

Într-un interviu acordat publicației People în martie 2025, cei doi au povestit că joacă pickleball împreună de cel puțin trei ori pe săptămână. Steffi Graf a dezvăluit că preferă să fie în aceeași echipă cu soțul ei, nu adversari: „Preferăm să fim de aceeași parte a terenului”.