„Ce noroc că te am”. Andre Agassi, declarație de dragoste pentru Steffi Graf după 25 de ani de căsnicie

Fostul mare tenismen american, în vârstă de 56 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare îmbrățișând-o pe campioana germană, însoțită de mesajul „Lucky to have you, Stefanie” („Ce noroc că te am, Stefanie”).
Imaginea îi surprinde pe cei doi în fața unui șemineu, într-un moment de afecțiune. Gestul a atras atenția, cu atât mai mult cu cât Agassi și Graf preferă, în general, să-și păstreze relația departe de lumina reflectoarelor.
Cei doi au aniversat 25 de ani de căsnicie pe 22 octombrie. Au devenit un cuplu în 1999 și s-au căsătorit în 2001, în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate în Las Vegas. Au împreună doi copii: Jaden, în vârstă de 25 de ani, și Jaz, de 23 de ani. Fiul lor s-a născut la numai patru zile după nuntă.
Agassi și Graf s-au cunoscut în 1992, după ce ambii au câștigat titlurile de simplu la Wimbledon, însă relația lor a început abia în 1999. Americanul a povestit ulterior că fusese fascinat de Steffi cu mult înainte să o cunoască personal, după ce o văzuse într-un interviu televizat în limba franceză.
Cei doi au avut cariere impresionante, fiind printre cele mai importante nume din istoria tenisului. Andre Agassi a câștigat opt titluri de Grand Slam la simplu, în timp ce Steffi Graf a cucerit 22, fiind una dintre cele mai titrate jucătoare din toate timpurile.
Graf s-a retras din tenis în 1999, iar Agassi și-a încheiat cariera în 2006. De atunci, cei doi au continuat să fie implicați în proiecte sportive și caritabile.
Declarația recentă nu este prima ocazie în care fostul lider mondial își exprimă public sentimentele față de soția sa. De Ziua Îndrăgostiților din 2026, Agassi a numit-o „iubirea vieții mele”, folosind și apelativul „unicornul meu”.
Într-un interviu acordat publicației People în martie 2025, cei doi au povestit că joacă pickleball împreună de cel puțin trei ori pe săptămână. Steffi Graf a dezvăluit că preferă să fie în aceeași echipă cu soțul ei, nu adversari: „Preferăm să fim de aceeași parte a terenului”.