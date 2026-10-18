Drama din familia lui Steffi Graf. Fratele fostei campioane ar trăi în tunelurile periculoase de sub Las Vegas

Bărbatul în vârstă de 55 de ani apare în imagini recente cu o înfățișare radical schimbată, într-un tunel întunecat, având în apropiere un cărucior de cumpărături și ceea ce publicația Bild descrie drept ultimele sale bunuri.

Situația este cu atât mai dramatică în condițiile în care, potrivit sursei citate, Steffi Graf și-ar fi sprijinit fratele atât financiar, cât și personal în ultimii ani.

Imagini dintr-un tunel de sub Las Vegas

Publicația germană scrie că noi imagini îl prezintă pe Michael Graf fără tricou, cu barba crescută și părul neîngrijit, într-unul dintre tunelurile de sub Las Vegas.

În spatele său poate fi observat un cărucior de cumpărături, alături de puținele lucruri pe care le-ar mai avea.

Bild susține că fratele fostei mari campioane de tenis s-ar fi retras în acest sistem de tuneluri pentru a se ascunde de autorități.

Pe numele său ar exista un mandat de arestare

Potrivit publicației germane, pe numele lui Michael Graf există un mandat de arestare.

Problemele sale cu justiția ar avea legătură cu încălcarea unor obligații impuse de instanță, acuzații de violență domestică și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Actuala situație este punctul culminant al unei perioade în care Michael Graf și-ar fi pierdut treptat stabilitatea pe care o avea anterior.

Steffi Graf și-ar fi ajutat fratele în ultimii ani

Unul dintre elementele evidențiate de presa germană este sprijinul pe care Michael l-ar fi primit din partea celebrei sale surori.

Steffi Graf l-ar fi ajutat în ultimii ani atât din punct de vedere financiar, cât și personal.

Fosta jucătoare germană este una dintre cele mai importante sportive din istoria tenisului. Tocmai notorietatea uriașă a lui Steffi Graf face ca situația în care ar fi ajuns fratele său mai mic să atragă atenția presei germane.

Tunelurile ascunse sub Las Vegas

Tunelurile în care s-ar afla Michael Graf sunt extrem de periculoase. Este vorba despre o rețea subterană asociată sistemului de drenaj al orașului, iar bărbatul de 55 de ani ar trăi în prezent într-un asemenea spațiu.

Imaginile prezentate de publicația germană arată un contrast puternic între notorietatea familiei Graf și condițiile în care ar locui acum Michael.