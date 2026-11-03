Cu țuică și „Noroc”, un guvernator republican încearcă să câștige voturile românilor din SUA. Ce s-a întâmplat la o biserică din Las Vegas

Vizita a avut loc cu câteva zile înaintea alegerilor americane, la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie din Las Vegas. La intrarea în biserică, guvernatorul a primit un păhărel de hârtie umplut cu țuică.

Potrivit jurnalistei Tabitha Mueller, care a relatat episodul pentru The Nevada Independent, reacția politicianului nu a trecut neobservată.

Ochii guvernatorului s-au mărit în momentul în care a simțit tăria băuturii, oferită ca gest de bun venit și pentru a destinde atmosfera.

Cea care l-a întâmpinat cu țuică și cu tradiționalul „Noroc!” a fost Lia Roberts, președinta consiliului parohial, consul onorific al României și fostă lideră a Partidului Republican din Nevada.

CITEȘTE AICI Românii intră în cursa electorală din SUA. Candidați de origine română, atât din partea lui Trump, cât și a democraților, luptă pentru funcții în trei state americane

Drapele românești, țuică și un mesaj electoral: „Votul vostru contează”

După primirea tradițională, Roberts l-a condus pe guvernator prin încăperea decorată cu steaguri românești și cu un mesaj „Romania”, realizat din baloane aurii.

Lombardo, îmbrăcat într-un sacou închis la culoare și blugi, i-a salutat pe participanți și a luat parte la masa organizată de comunitate.

Politicianul nu era la prima vizită în această parohie. În perioada în care ocupa funcția de șerif al comitatului Clark, participase în repetate rânduri la evenimente organizate de comunitatea românească.

De această dată însă, vizita a avut și un obiectiv electoral.

„Votul vostru contează în statul Nevada și, din păcate, atunci când nu există un președinte pe buletinul de vot, oamenii tind să devină puțin apatici și să nu se mai prezinte la urne. Trebuie să schimbăm acest lucru”, le-a transmis Lombardo celor prezenți, potrivit publicației americane.

Guvernatorul a subliniat că se află într-un moment important pentru viitorul statului și a cerut încă patru ani pentru a-și continua proiectele.

„Mai avem încă foarte mult de lucru. Am nevoie de încă patru ani pentru a termina ceea ce am început”, a spus el.

La eveniment a participat și preotul Mihai Bălan, fotografiat discutând cu guvernatorul și cu reprezentanții comunității românești.

O româncă de 57 de ani s-a oferit să lucreze pentru campania republicanului

Mesajul politicianului a impresionat-o pe una dintre participantele la întâlnire.

Agripina Șerban, în vârstă de 57 de ani, s-a apropiat de membrii echipei de campanie după discurs și s-a oferit să participe ca voluntar la acțiunile electorale ale guvernatorului.

Femeia le-a declarat jurnaliștilor de la The Nevada Independent că discursul politicianului i-a provocat „piele de găină”.

Ea a apreciat că guvernatorul a vorbit despre problemele comunității într-un mod sincer și că a recunoscut că schimbările economice importante nu pot fi realizate peste noapte.

„Dacă sunt pe drumul cel bun în anumite privințe, lucrurile au nevoie de timp. Cei mai mulți oameni spun: «Am votat astăzi, mâine trebuie să se schimbe totul». Nu se poate așa”, a declarat Agripina Șerban.

De ce contează voturile comunității românești în Nevada

Vizita lui Joe Lombardo la biserica românească face parte dintr-o strategie electorală axată pe întâlniri directe cu alegătorii, inclusiv cu membrii comunităților religioase.

Guvernatorul republican încearcă să obțină un nou mandat în fața democratului Aaron Ford, procurorul general al statului Nevada.

Competiția se desfășoară într-un context politic complicat, în care costul vieții, prețurile locuințelor și nemulțumirile legate de administrația federală sunt teme importante pentru alegători.

Potrivit The Nevada Independent, Lombardo încearcă să își construiască o imagine politică distinctă de cea a președintelui Donald Trump, concentrându-se asupra rezultatelor administrației sale și asupra problemelor locale.

În ultimele zile de campanie, guvernatorul a participat la întâlniri în biserici, discuții cu alegătorii și evenimente comunitare.

Lombardo a explicat că a înțeles încă din perioada în care era polițist că încrederea dintre autorități și comunitate se construiește prin contact direct.