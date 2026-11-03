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Prorectorul ASE București, la Gala MEDIAFAX: „Transmite știri cât se poate de corecte”

Ionela Costică, prorectorul Academiei de Studii Economice București, a participat la evenimentul aniversar MEDIAFAX, unde a vorbit despre importanța „informațiilor corecte, furnizate la timp și verificate”.
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Coralia Frigea
03 nov. 2026, 15:18, Știrile zilei
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Prorectorul ASE București a vorbit, în cadrul Galei MEDIAFAX 35, despre ce înseamnă presa independentă, într-o eră în care rețelele de socializare sunt tot mai în trend.

„Din punctul de vedere al Academiei de Studii Economice, presa liberă înseamnă practic o presă independentă care furnizează informații corecte, la timp și care, bineînțeles că acele informații sunt verificate”, a declarat Ionela Costică.

Prorector: MEDIAFAX este mereu alături de noi

Ionela Costică a vorbit și despre importanța unei agenții de presă ca MEDIAFAX pentru instituțiile universitare.

„MEDIAFAX este, din punctul nostru de vedere, de fiecare dată alături de noi și transmite știri cât se poate de corecte în ceea ce ne privește, dacă ne raportăm la Academia de Studii Economice din București”, a spus prorectorul.

Cum s-a schimbat Educația, în ultimii 35 de ani

Prorectorul Academiei de Studii Economice din București a declarat că, în ultimii 35 de ani, Educația și-a căutat drumul printre schimbările continue din societate.

România încearcă să-și găsească acea cale către o educație de calitate. Nu e o cale ușoară și, din punct de vedere al presei, de fiecare dată, în momentul în care una dintre universității a avut o realizare extraordinară din punct de vedere al evoluției, a venit și a relatat acea știre fără niciun fel de subiectivism. Ci ca atare, a mai declarat Ionela Costică.

În aceeași 35 de ani, jurnaliștii MEDIAFAX au urmărit îndeaproape toate evenimentele importante.

35 de ani de MEDIAFAX

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!

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