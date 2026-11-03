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Consumul de energie din România a sărit de pragul de 8.000 MW, pentru prima dată în ultimele opt luni, și se apropie de valoarea maximă estimată până la finalul anului

Din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile, consumul de energie electrică al României a depășit pragul de 8.000 MW în seara zilei de luni, conform cifrelor oficiale ale operatorului național de sistem și transport al energiei electrice, Transelectrica, și este doar cu aproximativ 250 MW sub nivelul maxim prognozat până la finalul anului, și după cum arată datele încărcate pe platforma de transparență a rețelei europene a operatorilor de sistem și de transport a energiei electrice (ENTSO-E).
Consumul de energie din România a sărit de pragul de 8.000 MW, pentru prima dată în ultimele opt luni, și se apropie de valoarea maximă estimată până la finalul anului
Sursa foto: Transelectrica - caracter ilustrativ
Mădălina Prundea
03 nov. 2026, 16:10, Economic
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Românii au consumat 8.189 MW în prima zi lucrătoare de la începutul sezonului rece, cea mai mare valoare de pe 2 martie, când nivelul maxim a fost de 8.228 MW.

Acest consum maxim s-a înregistrat luni seara la ora 18:50, oră la care producția de energie a României era de 7.381 MW, restul de 807 MW fiind asigurați prin importurile venite prin interconexiunile României la rețeaua unică europeană.

România se află în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării, pe 28 iulie, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională. Centrala de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica oprită integral pe 13 august, asigură, cu cele două reactoare care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare.

Consumul a fost înregistrat pe fondul temperaturilor scăzute din primele zile ale sezonului rece, care debutează pe 1 noiembrie.

Cele mai mari consumuri din 2026

Cel mai mare consum instantaneu din acest an s-a înregistrat pe 21 ianuarie, când a ajuns la 9.305 MW, cu o producție de 8.253 MW, dintre care 1.273 MW proveneau de la Centrala nucleară de la Cernavodă.

Vârful de consum prognozat până la finalul anului este mai mare cu aproximativ capacitatea instalată a centralei de la Cernavodă (1.400 MW).

Mai exact, se estimează că românii vor ajunge să consume un maxim de 8.432 MW în săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie, conform platformei ENTSO-E.

Prognozele pentru 2 noiembrie indicau un consum maxim de 7.850  MW, iar consumul real maxim a fost de 8.157, potrivit platformei europene.

Potrivit informării oficiale a Ministerului Energiei, România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW.

Marți la ora 16:00, România avea un consum de 7.486 MW și o producție de 6841 MW, ceea ce înseamnă importuri de  644 MW, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica:

Cea mai mare pondere o au vântul și apele în mixul energetic de la această oră:

  • 39.38% Eolian – 2706 MW
  • 23.92% Hidro – 1644 MW
  • 22.72% Hidrocarburi – 1561 MW
  • 9.82% Cărbune – 675 MW
  • 1.54% Foto – 106 MW
  • 1.53% Instalații de stocare – 105 MW
  • 1.09% Biomasă- 75 MW
  • 0.00% Nuclear – 0 MW

Total 6875 MW – Productia in 03-11-2026 ora 15:59:50

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