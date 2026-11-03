Consumul de energie din România a sărit de pragul de 8.000 MW, pentru prima dată în ultimele opt luni, și se apropie de valoarea maximă estimată până la finalul anului

Românii au consumat 8.189 MW în prima zi lucrătoare de la începutul sezonului rece, cea mai mare valoare de pe 2 martie, când nivelul maxim a fost de 8.228 MW.

Acest consum maxim s-a înregistrat luni seara la ora 18:50, oră la care producția de energie a României era de 7.381 MW, restul de 807 MW fiind asigurați prin importurile venite prin interconexiunile României la rețeaua unică europeană.

România se află în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării, pe 28 iulie, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională. Centrala de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica oprită integral pe 13 august, asigură, cu cele două reactoare care au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare.

Consumul a fost înregistrat pe fondul temperaturilor scăzute din primele zile ale sezonului rece, care debutează pe 1 noiembrie.

Cele mai mari consumuri din 2026

Cel mai mare consum instantaneu din acest an s-a înregistrat pe 21 ianuarie, când a ajuns la 9.305 MW, cu o producție de 8.253 MW, dintre care 1.273 MW proveneau de la Centrala nucleară de la Cernavodă.

Vârful de consum prognozat până la finalul anului este mai mare cu aproximativ capacitatea instalată a centralei de la Cernavodă (1.400 MW).

Mai exact, se estimează că românii vor ajunge să consume un maxim de 8.432 MW în săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie, conform platformei ENTSO-E.

Prognozele pentru 2 noiembrie indicau un consum maxim de 7.850 MW, iar consumul real maxim a fost de 8.157, potrivit platformei europene.

Potrivit informării oficiale a Ministerului Energiei, România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW.

Marți la ora 16:00, România avea un consum de 7.486 MW și o producție de 6841 MW, ceea ce înseamnă importuri de 644 MW, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica:

Cea mai mare pondere o au vântul și apele în mixul energetic de la această oră:

39.38% Eolian – 2706 MW

23.92% Hidro – 1644 MW

22.72% Hidrocarburi – 1561 MW

9.82% Cărbune – 675 MW

1.54% Foto – 106 MW

1.53% Instalații de stocare – 105 MW

1.09% Biomasă- 75 MW

0.00% Nuclear – 0 MW

Total 6875 MW – Productia in 03-11-2026 ora 15:59:50