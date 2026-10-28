Starea de alertă la Cernavodă, prelungită cu 30 de zile | Reactoarele 1 și 2 nu repornesc în noiembrie

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a publicat în această noapte, în Monitorul Oficial, hotărârea prin care starea de alertă în ceea ce privește funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă este prelungită cu 30 de zile, anunță Ministerul Energiei într-un comunicat.

Printre motivele care au stat la baza deciziei se numără menținerea unor cote scăzute ale Dunării la intrarea în țară și imposibilitatea de a repune în funcțiune Unitățile 1 și 2 ale centralei pe parcursul lunii noiembrie 2026.

Există riscul în continuare prezent al unei crize în alimentarea cu energie electrică

La acestea se adaugă riscul în continuare prezent al unei crize în alimentarea cu energie electrică, cauzat de lipsa unor rezerve suficiente de putere și energie pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum.

Potrivit hotărârii, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. dispune toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Acestea includ creșterea producției din toate sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial în seara zilei de 28 octombrie 2026.

Informații de context

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 pe 13 august 2026 din cauza secetei severe.

În luna octombrie, nivelul a coborât dramatic – până la minus 259 cm, la doar 3 centimetri distanță de limita absolută de siguranță operațională (minus 262 cm).

Lipsa precipitațiilor reduce aportul hidroelectric.

Scurtarea zilelor și nebulozitatea afectează, de asemenea, producția fotovoltaică.

Prin urmare, România este nevoită să apeleze masiv la importuri pentru a acoperi deficitul.