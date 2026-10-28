Dumitru Chisăliță discută despre securitatea aprovizionării cu energie în această iarnă la prima reuniune a Consiliului TTE Energie de la Luxemburg de la preluarea mandatului

Dumitru Chisăliță, noul ministru al Energiei, va discuta la Luxemburg, conform agendei oficiale, subiecte importante pentru sectorul energetic european și pentru România, printre care securitatea aprovizionării cu energie în perspectiva iernii 2026-2027, tarifele de rețea și direcțiile politicii energetice europene după anul 2030.

În cadrul reuniunii Alianței Nucleare, discuțiile se vor concentra asupra rolului energiei nucleare în viitorul mix energetic european și a contribuției acesteia la asigurarea unei producții stabile de energie, cu emisii reduse de carbon.

„Pentru România, aceste teme au o importanță directă în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie, dezvoltarea capacităților de producție și modernizarea infrastructurii energetice. Participarea la aceste reuniuni oferă oportunitatea de a prezenta prioritățile naționale și de a contribui la discuțiile privind viitorul politicilor energetice europene”, au transmis oficialii instituției.

România este în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica, pe 28 iulie, din cauza debitului redus al Dunării, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională. Și a doua unitate a fost oprită, pe 13 august, după ce intervențiile derulate nu au mai putut menține un nivel optim al apei în bazinul de aspirație al pompelor de răcire a condensatoarelor turbinei unității. Între timp, starea de alertă a fost prelungită până la finalul acestei luni.

În ceea e privește perspectiva repornirii reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă, Nuclearelectrica estima în nota privind rectificarea bugetului, pe baza prognozelor existente, că două unități vor fi repuse în producție la 1 noiembrie 2026.

Unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă prognozele privind evoluția debitului Dunării se mențin, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Digi24.