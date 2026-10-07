Evaluarea tehnico-financiară pentru Bala 2, suspendată temporar. MTI: Comisia Europeană şi Comisia Dunării au semnalat o serie de aspecte tehnice privind documentaţia depusă

Proiectul cunoscut sub numele de Bala 2 este menit să ducă la creșterea nivelului Dunării pentru a asigura alimentarea cu apă pentru răcirea instalațiilor și centrala nucleară de la Cernavodă, oprită în totalitate pe 13 august, din cauza nivelul extrem de scăzut al fluviului , dar și în perspectiva dezvoltării Unităților 3 și 4.

Informațiiile transmise de Ministerul Transporturilor au venit ca răspuns la întrebarea suplimentară a reporterului Mediafax privind cifrele concrete care au rezultat din actualizarea indicatorilor tehnico-economici avizate de la nivelul AFDJ, așa cum au transmis oficialii Ministerului Transporturilor la solicitarea vinerea trecută.

Traseul proiectului critic pentru energia României

Conducerea regiei autonomă sub umbrela Ministerului Transporturilor prezentase în detaliu, la jumătatea lunii august, într-un răspuns la solicitarea Mediafax, toate etapele proiectului, care era inițial o parte dintr-un contract semnat acum peste 17 ani, dar au fost regândite după ce au fost contestate de organizații neguvernamentale, în comun acord cu reprezentanții Comisiei Europene.

Oficialii Executivului de la Bruxelles au confirmat la sfârșitul lui august, la solicitarea Mediafax, că Proiectul Bala a fost subiectul unei plângeri venite de la sediul central al unei organizații importante care activează în domeniul protecției mediului.

Lucrările de pe Dunăre care pregătesc deblocarea Proiectului Bala au fost propuse în urmă cu 23 de ani, imediat după prima oprire totală a Centralei Nucleare de la Cernavodă, mai ales în perspectiva derulării proiectelor de dezvoltare a Unităților 3 și 4, potrivit unui document guvernamental consultat de Mediafax.

Proiectul care vizează lucrările pe brațul Bala al Dunării a fost readus în atenția opiniei publice de premierul interimar Ilie Bolojan pe 31 iulie, într-o conferință de presă după oprirea primei unități de la Cernavodă, când a spus că a vorbit cu ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, ca acesta să dispună scoaterea lui de la sertar, după ce fusese pus pe pauză în ultimii ani.

Cu aceeași ocazie, Ilie Bolojan anunța că din 1 august România intră în stare de alertă energetică din 1 august, după închiderea primei unități de la Cernavodă, pe 28 iulie, din cauza debitului redus al Dunării, care a dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de la Porțile de Fier, care contribuie, la nivel multianual, cu 10-15% din energia națională.

Centrala de la Cernavodă, operată de Nuclearelectrica a fost oprită integral pe 13 august, după ce intervențiile derulate nu au mai putut menține un nivel optim al apei în bazinul de aspirație al pompelor de răcire a condensatoarelor turbinei unității.

Între timp, starea de alertă a fost prelungită și pentru această lună, iar prognoza debitului Dunării la intrare în tară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la Centralei nucleare de la Cernavodă, în luna octombrie 2026, arată Executivul în nota de fundamentare a hotărârii, adoptate joi de Guvern, privind punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică.

Potrivit datelor oficiale, proiectul „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre” a fost aprobat la finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport (P.T.) 2021 – 2027, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii și are deja o serie de avize.

Prin HG nr. 1.079/04.09.2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care este de utilitate publică şi interes naţional. Printr beneficiile indirecte ale proiectului se menționează concret: „asigurarea debitului minim de apă pentru răcirea a 4 reactoare la centrala nucleară de la CNE Cernavodă, cu asigurare de peste 97% (asigurarea normată de 97%, reprezintă condiția pentru funcţionarea unităţilor 3 şi 4)”.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (în prețuri valabile la data de 21.02.2023, 1 euro = 4,9193 lei) era de 1.020.762.000 lei, potrivit actului normativ citat. Conform proiectului actual, perioada de implementare este de 60 luni, din care 12 luni durata de proiectare și 48 luni durata de execuție lucrări. Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni.

Stadiul evaluării și următorii pași

„Din prisma finanţării din fonduri externe nerambursabile a proiectului «Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre», precizăm că evaluarea tehnico-financiară a fost suspendată temporar că urmare a Avizului motivat INFR(2020)2238 precum şi a faptului că, atât Comisia Europeană pe de o parte, cât şi Comisia Dunării şi organismele de mediu, pe cealaltă parte, au semnalat o serie de aspecte tehnice cu privire la documentaţia depusă (SF, ACB, mediu)”, au Structura de specialitate din Ministerul Transporturilor și AFDJ au structura de specialitate din Ministerul Transporturilor și AFDJ.

Avizul motivat din cauza INFR(2020)2238 este parte a o procedurii de infringement declanșată de Comisia Europeană împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor care decurg din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, cunoscută drept Directiva Habitate.

Potrivit oficialilor, în acest context, Ministerul Transporturilor şi lnfrastructurii, prin Direcţia Generală Programe Europene Transport a organizat o serie de întâlniri cu părţile implicate (în principal AFDJ, Comisia Dunării şi ONG-urile de mediu), în cadrul cărora au fost stabilite două mari etape necesar a fi parcurse pentru soluţionarea aspectelor tehnice ridicate, respectiv:

necesitatea completării obiectivelor specifice de conservare pentru situl Natură 2000 ROSAC0022 Canaralele Dunării vizat de prezentul proiect, urmată de actualizarea corespunzătoare a studiului adecvat al proiectului, că urmare a Avizului motivat INFR(2020)2238

furnizarea datelor solicitate de Comisia Dunării/Comisia Europeană şi reinstaurarea unui dialog constructiv cu părţile interesate care să conducă la ridicarea obiecţiunilor acestor părţi şi la posibilitatea de a continuă evaluarea proiectului şi aprobarea acestuia.

„Până la remedierea aspectelor mai sus menţionate, s-a agreat împreună cu solicitantul (AFDJ) realizarea demersurilor necesare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice, raportat la situaţia actuală generată de intervenţiile recente pentru asigurarea debitului necesar centralei de la Cernavodă, inclusiv în ceea ce priveşte hidrologia, transportul de sedimente, morfologia albiei, batimetria, viteza curenţilor, habitatele speciilor de interes comunitar şi orice alte elemente relevante pentru fundamentarea unei soluţii tehnice robuste”, au transmis oficialii.

Astfel, în prezent AFDJ Galați este în curs de revizuire a indicatorilor tehnico -economici ai proiectului de investiții „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre”, „Bala 2”.

„Inițial indicatorii au fost avizați în Consiliul Tehnico- Economic (CTE) al AFDJ R.A. Galați, dar ulterior, când s-au depus și pentru avizare în CTE al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Proiectanții care revizuiesc Devizul general au primit observații și solicitări de modificare a acestuia, în cadrul unei discuții cu reprezentanții Direcției Autorizații de Construire, Reglementări Tehnice și Mediu și ai Direcției Transport Naval”, se arată în răspunsul citat.

Oficialii precizează, după revizuireai Devizului general, urmează a fi revizuită și Analiză Cost Beneficiu (ACB) și, în acest sens, Regia va încheia un contract cu un expert de specialitate.

„Ulterior vom redepune documentația de revizuire a indicatorilor tehnico-economici pentru avizare în CTE MTI, apoi urmează avizarea în Comitetul Interministerial în baza căreia se va emite Hotărârea de Guvern. După emiterea Hotărârii de Guvern, valorile finale ale proiectului de investiții vor deveni publice și le putem pune la dispoziția dumneavoastră”, au transmis oficialii Ministerului Transporturilor și ai AFDJ Galați, la solicitarea Mediafax.