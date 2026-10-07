Evaluarea tehnico-financiară pentru Bala 2, suspendată temporar. MTI: Comisia Europeană şi Comisia Dunării au semnalat o serie de aspecte tehnice privind documentaţia depusă

Proiectul cunoscut sub numele de Bala 2 este menit să ducă la creșterea nivelului Dunării pentru a asigura alimentarea cu apă pentru răcirea instalațiilor și centrala nucleară de la Cernavodă, oprită în totalitate pe 13 august, din cauza nivelul extrem de scăzut al fluviului , dar și în perspectiva dezvoltării Unităților 3 și 4.
Informațiiile transmise de Ministerul Transporturilor au venit ca răspuns la întrebarea suplimentară a reporterului Mediafax privind cifrele concrete care au rezultat din actualizarea indicatorilor tehnico-economici avizate de la nivelul AFDJ, așa cum au transmis oficialii Ministerului Transporturilor la solicitarea vinerea trecută.
Conducerea regiei autonomă sub umbrela Ministerului Transporturilor prezentase în detaliu, la jumătatea lunii august, într-un răspuns la solicitarea Mediafax, toate etapele proiectului, care era inițial o parte dintr-un contract semnat acum peste 17 ani, dar au fost regândite după ce au fost contestate de organizații neguvernamentale, în comun acord cu reprezentanții Comisiei Europene.
„Din prisma finanţării din fonduri externe nerambursabile a proiectului «Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre», precizăm că evaluarea tehnico-financiară a fost suspendată temporar că urmare a Avizului motivat INFR(2020)2238 precum şi a faptului că, atât Comisia Europeană pe de o parte, cât şi Comisia Dunării şi organismele de mediu, pe cealaltă parte, au semnalat o serie de aspecte tehnice cu privire la documentaţia depusă (SF, ACB, mediu)”, au Structura de specialitate din Ministerul Transporturilor și AFDJ au structura de specialitate din Ministerul Transporturilor și AFDJ.
Avizul motivat din cauza INFR(2020)2238 este parte a o procedurii de infringement declanșată de Comisia Europeană împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor care decurg din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, cunoscută drept Directiva Habitate.
Potrivit oficialilor, în acest context, Ministerul Transporturilor şi lnfrastructurii, prin Direcţia Generală Programe Europene Transport a organizat o serie de întâlniri cu părţile implicate (în principal AFDJ, Comisia Dunării şi ONG-urile de mediu), în cadrul cărora au fost stabilite două mari etape necesar a fi parcurse pentru soluţionarea aspectelor tehnice ridicate, respectiv:
„Până la remedierea aspectelor mai sus menţionate, s-a agreat împreună cu solicitantul (AFDJ) realizarea demersurilor necesare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice, raportat la situaţia actuală generată de intervenţiile recente pentru asigurarea debitului necesar centralei de la Cernavodă, inclusiv în ceea ce priveşte hidrologia, transportul de sedimente, morfologia albiei, batimetria, viteza curenţilor, habitatele speciilor de interes comunitar şi orice alte elemente relevante pentru fundamentarea unei soluţii tehnice robuste”, au transmis oficialii.
Astfel, în prezent AFDJ Galați este în curs de revizuire a indicatorilor tehnico -economici ai proiectului de investiții „Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre”, „Bala 2”.
„Inițial indicatorii au fost avizați în Consiliul Tehnico- Economic (CTE) al AFDJ R.A. Galați, dar ulterior, când s-au depus și pentru avizare în CTE al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Proiectanții care revizuiesc Devizul general au primit observații și solicitări de modificare a acestuia, în cadrul unei discuții cu reprezentanții Direcției Autorizații de Construire, Reglementări Tehnice și Mediu și ai Direcției Transport Naval”, se arată în răspunsul citat.
Oficialii precizează, după revizuireai Devizului general, urmează a fi revizuită și Analiză Cost Beneficiu (ACB) și, în acest sens, Regia va încheia un contract cu un expert de specialitate.
„Ulterior vom redepune documentația de revizuire a indicatorilor tehnico-economici pentru avizare în CTE MTI, apoi urmează avizarea în Comitetul Interministerial în baza căreia se va emite Hotărârea de Guvern. După emiterea Hotărârii de Guvern, valorile finale ale proiectului de investiții vor deveni publice și le putem pune la dispoziția dumneavoastră”, au transmis oficialii Ministerului Transporturilor și ai AFDJ Galați, la solicitarea Mediafax.