Luca Niculescu, premierul României, s-a întâlnit miercuri cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale și cei ai marilor consumatori industriali, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre soluțiile energetice cu care țara noastră va trece de iarna anului 2026.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunțat că executivul condus de Luca Niculescu se așteaptă ca Centrala Nucleară de la Cernavodă să ajungă treptat la capacitatea maximă în producție, de 20%, așa cum era înainte de oprirea celor două reactoare.

Previziunile Guvernului sunt optimiste și în legătură cu creștere debitelor Dunării, care ar favoriza atingerea maximului energetic al CNE.

„Creșterea debitului apelor Dunării susține funcționarea în parametri a Unităților 1 și 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, care completează necesarul producției de energie, acoperind aproape 20 la sută. Rezerva de apă din baraje continuă să crească”, a transmis Dan Cărbunaru.

Crește cota energiei pe gaz

„Stocurile de gaze au atins cota de 85 la sută în depozite”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, care mai susține că se va pune accent în această iarnă pe continuarea proceselor de extracție a gazelor naturale, inclusiv din Marea Neagră, prin implementarea Neptun Deep.

„Începerea exploatării la Neptun Deep va oferi României anul viitor capacitatea deplină de a acoperi necesarul intern de consum atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali”, a mai spus Cărbunaru.

Energia din gaze naturale ar putea să fie transportată în toată țara printr-o sistem de interconectare de la Negru Vodă.

Ce se întâmplă cu centralele de la Mintia și Iernut

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai explicat că executivul se bazează și pe energia care urmează să fie produsă la Mintia. Centrala pe gaze de acolo ar urma să livreze un plus de 1600 MW în sistemul energetic național.

„Până la sfârșitul anului, România va avea o capacitate de stocare de 2000 MW a energiei electrice, dezvoltarea acestei rețele fiind accelerată prin schemele de sprijin finanțate din fonduri europene (PNRR și Fondul pentru Modernizare)”, mai susține acesta.

Cât despre termocentrala de la Iernut, aceasta ar trebui să intre în probe începând de anul viitor, după care ar trebui să pompeze 430 MW în sistemul energetic. Proiectul a stat în mentenanță timp de 10 ani.

„Din luna aprilie, energia solară va redobândi un rol important la nivelul resurselor de energie. Energia regenerabilă va deveni, potrivit evaluărilor operatorilor de sistem, cea mai importantă resursă de energie”, mai preconizează Guvernul.