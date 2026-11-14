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Centrala de la Cernavodă operează cu ambele unități. Reactorul 1 a fost reconectat și a început să livreze energie în sistem

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Național în primele ore ale zilei de sâmbătă. Din acest moment, centrala operează cu ambele reactoare.
Centrala de la Cernavodă operează cu ambele unități. Reactorul 1 a fost reconectat și a început să livreze energie în sistem
Centrala nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 10:50, Economic
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Unitatea 1 de la Cernavodă a fost reconectată sâmbătă dimineață la Sistemul Energetic Național, marcând astfel revenirea centralei la operarea cu ambele reactoare.

Potrivit datelor Transelectrica, sincronizarea cu rețeaua a avut loc în jurul orei 01:00. În cursul dimineții, centrala nucleară livra în sistem aproape 1.000 MW.

În aceste condiții, revenirea ambelor unități în sistem încheie o perioadă dificilă pentru producția nucleară a României, după mai bine de trei luni și jumătate în care țara noastră nu a mai avut energie nucleară.

Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri, iar joi a ajuns la puterea nominală de 700 MW.

Unitatea 1 a fost oprită neplanificat la începutul acestei săptămâni, la trei zile după ce fusese reconectată la sistemul energetic, din cauza unei defecțiuni descoperite la partea nenucleară acesteia. În urma defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, care nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită pe 13 august.

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