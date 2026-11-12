Centrala de la Cernavodă a depășit pragul de 700 MW pentru prima dată din 28 iulie, după ce Unitatea 2 a ajuns aproape de capacitatea nominală. Când va fi repornit al doilea reactor

Energia produsă de Cernavodă a ajuns la 701 MW, joi, la ora 17:24, conform datelor privind consumul instantaneu publicate cu un ecart de 15 minute de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.
Acestă cantitate este produsă de Unitatea 2, care a fost reconectată la sistem miercuri dimineață.
Cea mai recentă dată când pragul de 700 MW a fost depășit a fost pe 28 iulie, la ora 13:37, când producătorul național de energie nucleară livra în sistem 728 MW.
Atunci a fost oprită Unitatea 1, urmată, pe 13 august de Unitatea 2.
Unitatea 1 a fost oprită, neplanificat, luni, la trei zile după ce fusese reconectată la sistemul energetic, din cauza unei defecțiuni descoperite la partea nenucleară acesteia.
Nuclearelectrica a anunțat joi numirea lui Bogdan Deaconu în funcția de Director Tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu data de 1 decembrie 2026, după ce actualul titular a fost schimbat din funcție în urma evenimentului de luni.
Fiecare reactor al centralei de la Cernavodă are o capacitate instală de 706,5MW, ceea ce acoperă, în condiții obișnuite, aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică a României.
Cu câteva minute înainte de ora publicării, sursa nucleară contribuia cu 696 MW, respectiv 10,12%, la mixul energetic al României, dar tot era nevoie de importuri pentru a satisface consumul.
Mai exact, consumul era de 7.733 MW, iar producția, de 6.867 MW, astfel că diferența de 866 MW venea din importuri.
Total: 6.880 MW (Producția în 12-11-2026 ora 18:46)
Unitatea 1 urmează să fie reconectată la sistemul energetic național vineri, conform celui mai recent anunț, și este așteptată să ajungă la capacitatea maximă sâmbătă.