Centrala de la Cernavodă a depășit pragul de 700 MW pentru prima dată din 28 iulie, după ce Unitatea 2 a ajuns aproape de capacitatea nominală. Când va fi repornit al doilea reactor

Energia produsă de Cernavodă a ajuns la 701 MW, joi, la ora 17:24, conform datelor privind consumul instantaneu publicate cu un ecart de 15 minute de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Acestă cantitate este produsă de Unitatea 2, care a fost reconectată la sistem miercuri dimineață.

Cea mai recentă dată când pragul de 700 MW a fost depășit a fost pe 28 iulie, la ora 13:37, când producătorul național de energie nucleară livra în sistem 728 MW.

Atunci a fost oprită Unitatea 1, urmată, pe 13 august de Unitatea 2.

Unitatea 1 a fost oprită, neplanificat, luni, la trei zile după ce fusese reconectată la sistemul energetic, din cauza unei defecțiuni descoperite la partea nenucleară acesteia.

Nuclearelectrica a anunțat joi numirea lui Bogdan Deaconu în funcția de Director Tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu data de 1 decembrie 2026, după ce actualul titular a fost schimbat din funcție în urma evenimentului de luni.

20% din necesarul de consum de energie electrică

Fiecare reactor al centralei de la Cernavodă are o capacitate instală de 706,5MW, ceea ce acoperă, în condiții obișnuite, aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică a României.

Cu câteva minute înainte de ora publicării, sursa nucleară contribuia cu 696 MW, respectiv 10,12%, la mixul energetic al României, dar tot era nevoie de importuri pentru a satisface consumul.

Mai exact, consumul era de 7.733 MW, iar producția, de 6.867 MW, astfel că diferența de 866 MW venea din importuri.

30,59% Hidrocarburi – 2.104 MW

25,07% Eolian – 1.724 MW

21,45% Hidro – 1.475 MW

10,12% Nuclear – 696 MW

9,70% Cărbune – 667 MW

2,17% Instalații de stocare – 149 MW

1,09% Biomasa – 75 MW

-0.17% Foto – -12 MW

Total: 6.880 MW (Producția în 12-11-2026 ora 18:46)

Unitatea 1 urmează să fie reconectată la sistemul energetic național vineri, conform celui mai recent anunț, și este așteptată să ajungă la capacitatea maximă sâmbătă.