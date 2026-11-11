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De ce a fost demis directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă. Explicațiile șefului Nuclearelectrica, Mihai Gioară

Mihai Gioară, directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica, a declarat marți, ca răspuns la întrebarea jurnaliștilor, că directorul tehnic al Centralei nucleare de la Cernavodă a fost schimbat din funcție, dar va rămâne angajat al companiei, după ce o defecțiune descoperită la partea nenucleară a Unității 1 a dus la oprirea acesteia la doar trei zile după ce fusese reconectată la sistemul energetic național, după trei luni de pauză.
De ce a fost demis directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă. Explicațiile șefului Nuclearelectrica, Mihai Gioară
Mădălina Prundea
11 nov. 2026, 20:16, Economic
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Centrala nucleară de la Cernavodă va avea un nou director tehnic, în urma deciziei anunțată după ce Unitatea 1 a fost deconectată accidental de la sistemul energetic național în seara zilei de 9 noiembrie, la doar trei zile după ce fusese repornită în urma unei opriri de aproximativ trei luni.

Defecțiunea a fost localizată în partea clasică, nenucleară, a reactorului, la sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei. Potrivit Nuclearelectrica, incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, care nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită pe 13 august. În urma noii defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.

„Având în vedere reziliența echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activității dânsului, o să existe un raport de cauzalitate adecvat. De asemenea, el fiind un specialist în domeniu, își va găsi loc în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare. Dar, în acest moment, pentru recalibrarea la nivel de excelență a mentenanței și a echipamentelor în perioada următoare și a răspunsului la astfel de probleme, trebuie să preia această activitate o altă persoană”, a declarat Mihai Gioară, la întrebarea jurnaliștilor miercuri, în conferința de presă de la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.

Decizia a fost luată ca urmare a defecțiunii unui echipament, a spus șeful Nuclearelectrica, precizând că există un raport intern pe care nu îl poate detalia.

„Este vorba despre respectarea și urmărirea planurilor de mentenanță asupra echipamentelor critice. (…) Respectarea planurilor de mentenanță e mai mult decât o procedura. (…) Anumite echipamente prevăd anumite verificări la un anumit interval de timp și starea de sănătate livrată la un anumit timp, mai ales în astfel de momente critice de pornire a centralei”, a spus Mihai Gioară, la insistențele jurnaliștilor dacă este vorba de nerespectarea unei proceduri.

În ceea ce privește alte posibile schimbări ale subalternilor actualului director tehnic, șeful Nuclearelectrica a anunțat că analiza este în curs, nu exclude varianta, dar nu vrea să facă afirmații nefondate în acest moment.

Conform celui mai recent anunț al Nuclearelectrica, Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, cu o amânare de o zi față de anunțul de miercuri dimineață, după finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă, iar aceasta  va atinge puterea nominala sâmbătă, 14 noiembrie 2026.

Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri și urmează să ajungă la puterea nominală pe 12 noiembrie.

 

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