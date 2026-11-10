Secretar de stat, despre oprirea accidentală a Unității 1 de la Cernavodă: Se analizează dacă a fost și o neglijență umană

Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, ce anume a dus la oprirea accidentală a Unității 1 de la Cernavodă luni seara.

„În urma unei defecțiuni, din păcate, cauzată de un dispozitiv tehnic, și anume un ejector care asigură vidul în condensatorul turbinei, aseară, la ora 17:57, s-a decuplat Unitatea 1 de la Cernavodă și n-a mai putut să furnizeze energie în Sistemul Energetic Național. La momentul de față se lucrează cu mai multe echipe pentru remedierea acestei defecțiuni”, a explicat oficialul la Digi24.

El a precizat că Ministerul Energiei analizează și dacă a fost vorba despre o neglijență umană în acest proces de mentenanță.

„Pot spune că se analizează dacă a fost și o neglijență umană, a factorului uman, în acest proces de mentenanță. În urma unor opriri de lungă durată, de aproximativ 100 de zile, echipamentele, cum s-a constatat, sunt învechite, cu o uzură de aproximativ 30 de ani de folosință, de când Unitatea 1 de la Cernavodă a început să livreze energie în Sistemul Energetic Național”, a afirmat acesta.

Nițulescu: Se lucrează în permanență pentru remedierea situației

Pavel Casian Nițulescu a mai adăugat că se lucrează în permanență pentru remedierea situației și a punctat faptul că procedurile de repornire a Unității 2 vor începe în cursul nopții de marți spre miercuri, în jurul orei 4:00.

„Se lucrează în permanență. Țin legătura constant cu conducerea celor de la Nuclearelectrica, mai exact cu domnul director general. La noapte, mai exact spre dimineața, începând cu orele 4, încep procedura de pornire a unității 2 de la Cernavodă și în aproximativ 24 de ore de când sunt începute aceste proceduri, între 24 și maxim 48 de ore, se va ajunge la o putere nominală”, a explicat secretarul de stat.

„În paralel, și Unitatea 1, unde se lucrează la remedierea acestor defecțiuni, va fi pornită și sperăm că în maxim 48 de ore să ne folosim de ambele unități, să ajungăm la o capacitate de 1300-1350 de MW și să suplinim importul de energie electrică, să aducem o stabilitate a securității energetice”, a conchis acesta.

Unitatea 1 a fost oprită la trei zile de la repornire

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost deconectată accidental de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, la doar trei zile după ce fusese repornită în urma unei opriri de aproximativ trei luni. Potrivit Nuclearelectrica, incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, care nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită în august.

Cele două reactoare de la Cernavodă, cu o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare, asigură în condiții normale circa 20% din producția națională de energie electrică.