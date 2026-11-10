UPDATE Tragedie în Bulgaria. Accidente pe autostradă soldate cu 12 morți. Un român printre răniți

UPDATE Mesajul lui Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu a postat pe X un mesaj după tragedia din Bulgaria.

„Sunt profund îndurerat de tragicul accident rutier din Bulgaria. Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și le urez însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”, a scris șeful Guvernului.

El adaugă că a fost informat că printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. MAE este pregătit să acorde toată asistența consulară necesară.

UPDATE Un român, printre răniți

Anunțul privind existența unui român printre răniți a fost făcut pe rețeaua X de ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

„Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a transmis ministrul.

Agenția BTA transmite că bilanțul victimelor a ajuns la 12 morți. Zece persoane au decedat la fața locului, iar alte două au murit în spitale, a declarat ministrul Sănătății, Katya Ivkova. Ea a precizat că 46 de pacienți au fost transportați pentru îngrijiri medicale și că situația era încă în evoluție.

Accidente în sud-estul Bulgariei

Bilanțul de cel puțin 10 morți a fost comunicat de guvernatorul regional Georgi Chalakov, potrivit agenției bulgare BTA.

Accidentele s-au produs în sud-estul Bulgariei, pe autostrada care leagă Sofia de Burgas, în zona cuprinsă între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile.

Potrivit televiziunii bulgare NOVA, primele coliziuni au avut loc puțin după ora 7:00, în apropierea kilometrului 289, pe sensul de mers către Burgas. La scurt timp, alte vehicule s-au ciocnit în aceeași zonă, iar accidente au fost raportate și pe sensul opus, către Sofia.

Mașini distruse, persoane blocate între fiarele contorsionate

Imaginile de la locul tragediei arată autoturisme și camioane grav avariate, unele răsturnate sau proiectate în afara carosabilului.

Șeful echipelor de intervenție, Todor Mishinev, a declarat că mai multe persoane au rămas blocate în vehiculele distruse, iar prioritatea autorităților este salvarea acestora.

La locul accidentelor au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și ambulanțe din localitățile învecinate.

Potrivit BTA, cel puțin 27 de răniți au fost transportați la spitalele din regiune. Presa bulgară a relatat și despre persoane aflate în stare gravă, astfel că bilanțul victimelor ar putea crește.

Autostrada a fost închisă. Autoritățile au emis o alertă pentru populație

Autoritățile bulgare au decis închiderea circulației pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, în zona accidentelor, și devierea traficului pe rute alternative.

A fost activat sistemul național de avertizare BG-ALERT, prin care șoferii au fost informați despre accidente și despre vizibilitatea extrem de redusă.

Ceața densă, carosabilul umed și viteza neadaptată condițiilor de drum sunt printre factorii luați în calcul în cazul tragediei, potrivit relatărilor radioului public bulgar BNR.

Autoritățile au convocat o celulă de criză pentru coordonarea operațiunilor de intervenție, în timp ce echipele de salvare continuă să caute victime și să elibereze persoanele prinse în vehicule.