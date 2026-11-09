VIDEO. Un bărbat a intrat cu excavatorul într-un complex guvernamental din China și a început să demoleze clădirile. Forțele speciale au intervenit după o oră

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 11:00, la Centrul de Servicii Guvernamentale Fengdong New City, situat în zona metropolitană Xi’an, din provincia chineză Shaanxi.

Potrivit publicației chineze Jimu News, un bărbat a pătruns cu un excavator în complexul administrativ și a început să demoleze intrările clădirilor, provocând distrugeri importante.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată utilajul greu lovind repetat structurile de la intrare. Panouri metalice, elemente ale fațadelor și uși din sticlă au fost distruse, în timp ce angajații instituției și cetățenii aflați în apropiere urmăreau de la distanță.

Martorii citați de presa chineză susțin că incidentul a durat aproximativ o oră. În acest interval, șoferul a continuat să deplaseze excavatorul între diferite clădiri ale complexului.

Cel puțin șase structuri avariate. Angajații au fost evacuați de urgență

Potrivit publicației Beijing News, imaginile de la fața locului indică distrugeri în cel puțin șase zone ale complexului administrativ.

La clădirea principală, treptele de acces au fost deteriorate, iar ușile de sticlă au fost sparte.

Alte avarii au fost constatate în partea din spate a imobilului și la fațadele clădirilor învecinate.

Personalul centrului a decis evacuarea de urgență a angajaților și a cetățenilor care se aflau în instituție.

Un angajat a declarat că persoanele prezente au fost îngrozite de ceea ce se întâmpla și că nimeni nu a îndrăznit să se apropie de utilaj pentru a încerca să-l oprească.

Un martor a relatat că șoferul manevra excavatorul inclusiv pentru a împiedica apropierea altor persoane.

Forțele speciale au intervenit și l-au reținut pe șofer

După aproximativ o oră, bărbatul a oprit excavatorul și a fost imobilizat de forțele speciale ale poliției chineze.

Potrivit publicației Haibao News, un angajat al complexului a afirmat că aproximativ 20 de membri ai forțelor speciale au participat la intervenție.

Zona a fost izolată, iar mai multe vehicule de poliție au fost mobilizate în apropierea clădirilor avariate.

De ce ar fi atacat bărbatul clădirile guvernamentale

Potrivit Al Jazeera, incidentul ar putea avea legătură cu un conflict privind despăgubiri financiare care nu ar fi fost plătite unor locuitori din satele din apropiere.

Disputele privind despăgubirile pentru terenuri și proprietăți reprezintă un subiect sensibil în China, unde extinderea orașelor și proiectele de infrastructură implică frecvent exproprieri și relocări.