Atacul armat din Cracovia. Care au fost primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, după ce a ieșit din comă

Unul dintre polițiștii răniți în atacul armat din Cracovia a ieșit din comă. Potrivit premierului polonez Donald Tusk, odată ce și-a recăpătat cunoștința, el a întrebat despre starea colegului său.

„Primele cuvinte ale eroicului ofițer de poliție Artur Morański după ce și-a revenit au fost: «Kuba mai trăiește?» Se întreba despre Jakub Kulik, celălalt erou. Momente ca acestea ne redau încrederea în umanitate”, a scris premierul polonez într-o postare pe X.

În urma atacului armat din weekend din Cracovia, Morański a suferit răni prin împușcare la plămân și la braț și a fost supus unei intervenții chirurgicale care a durat 12 ore.

Din fericire, ambii polițiști și-au revenit duminică, însă rămân în continuare spitalizați.

Atacul armat care a șocat Polonia