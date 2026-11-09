Atacul armat din Cracovia. Care au fost primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, după ce a ieșit din comă

Unul dintre polițiștii răniți în atacul armat din Cracovia a ieșit din comă. Potrivit premierului polonez Donald Tusk, odată ce și-a recăpătat cunoștința, el a întrebat despre starea colegului său.
„Primele cuvinte ale eroicului ofițer de poliție Artur Morański după ce și-a revenit au fost: «Kuba mai trăiește?» Se întreba despre Jakub Kulik, celălalt erou. Momente ca acestea ne redau încrederea în umanitate”, a scris premierul polonez într-o postare pe X.
În urma atacului armat din weekend din Cracovia, Morański a suferit răni prin împușcare la plămân și la braț și a fost supus unei intervenții chirurgicale care a durat 12 ore.
Din fericire, ambii polițiști și-au revenit duminică, însă rămân în continuare spitalizați.
Șase persoane au fost ucise sâmbătă după-amiază de un tânăr de origine poloneză, după ce a deschis focul în centrul istoric al orașului Cracovia. Alte cel puțin 15 persoane au fost rănite.
Anchetatorii consideră că atacatorul și-a ucis, de asemenea, părinții și sora la domiciliul acestora din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, situat în sud-estul țării, înainte de a se deplasa la Cracovia.
Atacatorul a decedat la spital luni dimineață, după ce a suferit cel puțin trei intervenții chirurgicale. Motivul său rămâne neclar.