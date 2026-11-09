Atacatorul care a ucis șase persoane în Cracovia a murit la spital

Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, fusese rănit într-un schimb de focuri cu polițiștii și se afla în stare critică.

„Vă informăm că autorul evenimentelor tragice a murit la spital în această dimineață”, a transmis Poliția din regiunea Małopolska pe platforma X.

Procurorii polonezi anchetează atacul ca posibil act de terorism

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază, în piața principală din centrul istoric al orașului Cracovia.

Bărbatul a deschis focul asupra trecătorilor, ucigând șase persoane. Alte 17 persoane au fost rănite, inclusiv doi polițiști.

Procurorii polonezi au deschis o anchetă pentru acte de terorism. Potrivit ministrului de Interne, Marcin Kierwiński, primele informații sugerează că atacatorul era influențat de ideologii de extremă dreapta.

Polițiștii au descoperit și trei persoane moarte în locuința familiei atacatorului, din orașul Ostrowiec Świętokrzyski. Este vorba despre tatăl său, în vârstă de 53 de ani, mama sa, de 52 de ani, și sora sa, de 21 de ani.

Atacul a șocat Polonia, unde incidentele armate de asemenea amploare sunt rare. Autoritățile au intensificat măsurile de securitate, iar președintele Karol Nawrocki a declarat două zile de doliu național, pe 8 și 9 noiembrie.