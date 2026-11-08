Atacatorul din Cracovia și-ar fi ucis și propria familie înainte de masacrul din centrul orașului. Poliția confirmă identitatea celor trei persoane găsite moarte în locuința sa

Cele trei cadavre au fost descoperite sâmbătă, în timpul perchezițiilor efectuate de forțele antiteroriste la domiciliul suspectului, în orașul Ostrowiec Świętokrzyski.

Potrivit informațiilor comunicate duminică de poliția poloneză, victimele au fost identificate drept tatăl atacatorului, în vârstă de 53 de ani, mama acestuia, de 52 de ani, și sora sa, în vârstă de 21 de ani.

Examinarea preliminară a cadavrelor indică faptul că toate cele trei persoane au suferit răni provocate, cel mai probabil, prin împușcare.

Anchetatorii nu au stabilit încă oficial împrejurările în care au murit membrii familiei și nici dacă aceștia au fost uciși de suspect înainte ca el să plece spre Cracovia.

Anchetă extinsă după descoperirea celor trei cadavre

Poliția poloneză a precizat că perchezițiile continuă și nu se limitează la apartamentul în care au fost descoperite cadavrele.

Autoritățile încearcă să reconstituie deplasările suspectului și evenimentele care au precedat atacul armat de sâmbătă.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, anunțase încă de sâmbătă seară descoperirea a două femei și a unui bărbat fără viață în locuința atacatorului, precizând la acel moment că existau indicii potrivit cărora ar fi membri ai familiei sale.

Confirmarea identității celor trei victime ridică la nouă numărul persoanelor găsite moarte în legătură cu cele două scene investigate, fără ca autoritățile să fi stabilit deocamdată dacă toate decesele au fost provocate de același autor.

Șase persoane ucise în centrul Cracoviei

Atacul a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din Cracovia, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Polonia.

Un cetățean polonez în vârstă de aproximativ 25 de ani a pătruns cu un autoturism în zona centrală a orașului și a deschis focul asupra trecătorilor.

Potrivit autorităților, bărbatul purta îmbrăcăminte de tip militar și vestă antiglonț și era înarmat cu o pușcă de tip militar.

Șase persoane, patru femei și doi bărbați, au fost ucise. Printre victime se află și un cetățean britanic. Alte cel puțin 15 persoane au fost rănite, inclusiv doi polițiști care au intervenit pentru oprirea atacatorului.

Suspectul a fost împușcat de forțele de ordine, reținut și transportat la spital.

Autoritățile au anunțat că bărbatul avea permis de armă, iar în autoturismul său au fost descoperite arme și muniție suplimentară.

Autoritățile investighează posibile legături cu ideologia de extremă dreapta

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că primele verificări indică faptul că suspectul avea convingeri ultranaționaliste radicale și manifesta interes pentru ideologii de extremă dreapta.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceste convingeri au influențat decizia de a ataca civilii din centrul Cracoviei.

De asemenea, rămâne de clarificat dacă presupusele crime din familie și atacul armat din piața orașului au făcut parte dintr-un plan comun.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a decretat două zile de doliu național, pe 8 și 9 noiembrie, în memoria victimelor atacului.