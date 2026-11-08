Accident în lanț cu peste 30 de vehicule pe o autostradă din Marea Britanie. 11 persoane rănite, dintre care două în stare gravă

Unsprezece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au suferit răni grave, iar autoritățile au închis circulația în ambele sensuri pe tronsonul afectat, relatează Daily Mail.

Accidentul s-a produs în condiții de ceață densă, iar printre factorii luați în considerare se numără și posibilitatea ca fumul provenit de la un spectacol de artificii organizat în apropiere să fi redus suplimentar vizibilitatea. Cauza exactă a coliziunilor nu fusese însă stabilită.

Peste 30 de mașini și camioane, implicate în accident

Potrivit Poliției din Kent, incidentul a fost semnalat sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei locale 18:41, pe autostrada M20, între nodurile rutiere 8 și 9.

Accidentul s-a produs pe sensul de circulație către Londra, în zona cuprinsă între Hollingbourne și Ashford.

În coliziuni au fost implicate peste 30 de vehicule, inclusiv autoturisme și camioane.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri, care au acordat asistență victimelor și au început operațiunile de gestionare a incidentului.

În urma accidentului, 11 persoane au primit îngrijiri medicale.

Două dintre victime au fost rănite grav. Una a fost transportată la un spital din Londra, iar cealaltă la o unitate medicală din apropierea locului accidentului.

Celelalte persoane rănite au suferit leziuni considerate mai puțin grave.

Ceața densă și fumul de la artificii, posibili factori care au redus vizibilitatea

Accidentul s-a produs în condiții meteorologice dificile, marcate de ceață densă și vizibilitate redusă.

În zonă ar fi existat și fum provenit de la un spectacol de artificii organizat în apropierea autostrăzii.

La Castelul Leeds, situat în apropierea locului accidentului, fusese programat un spectacol de artificii pentru sâmbătă seară, începând cu ora locală 17:30.

Imaginile publicate după incident surprind condițiile de vizibilitate redusă de pe autostradă.

Totuși, autoritățile nu au confirmat că fumul artificiilor a provocat accidentul, iar circumstanțele exacte în care s-au produs coliziunile urmează să fie stabilite.

Autostrada M20, închisă în ambele sensuri

În urma carambolului, poliția a dispus închiderea autostrăzii M20 între nodurile rutiere 8 și 9, atât pe sensul către Londra, cât și pe cel către coastă.

Măsura a fost luată pentru a permite intervenția serviciilor de urgență și desfășurarea operațiunilor necesare la locul accidentului.

Poliția din Kent a avertizat că restricțiile ar putea rămâne în vigoare pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică.

„Au fost instituite restricții de circulație pe ambele sensuri, către Londra și către coastă, între nodurile 9 și 8, iar acestea vor rămâne probabil în vigoare pe timpul nopții, cât timp este gestionat incidentul”, a transmis Poliția din Kent, potrivit publicației britanice.

Autoritățile le-au recomandat șoferilor care nu au fost implicați în accident să evite zona și să utilizeze rute alternative.

Poliția solicită imagini de pe camerele de bord

Poliția britanică a lansat un apel către persoanele care dețin informații despre accident sau înregistrări video realizate de camerele de bord ale vehiculelor.

Martorii sunt îndemnați să contacteze Poliția din Kent prin serviciul de comunicare online al instituției.

Informațiile și imaginile ar putea contribui la reconstituirea succesiunii coliziunilor și la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Autostrada M20 reprezintă una dintre principalele legături rutiere dintre Londra și sud-estul Angliei, fiind utilizată inclusiv pentru transportul de mărfuri către porturile din zona Canalului Mânecii.