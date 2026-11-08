Patru persoane, puse sub acuzare în Franța pentru furturi din muzee. Ancheta vizează bunuri culturale de peste 4,6 milioane de euro

În urma celor două spargeri au fost sustrase 27 de bijuterii evaluate la 4,5 milioane de euro și 37 de monede gallo-romane din aur, în valoare estimată de 120.000 de euro, relatează AFP, citată de La Gazette France.

Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, de jurisdicția interregională specializată (JIRS) din Nancy, după o investigație desfășurată timp de patru luni.

În total, șase persoane au fost reținute în urma unei operațiuni la care au participat aproximativ 90 de jandarmi și polițiști.

Bijuterii de 4,5 milioane de euro, furate în doar câteva minute

Primul dintre cele două furturi investigate în dosarul comun a avut loc la 1 iulie, în jurul orei 04:00, la centrul arheologic din Montans, în sudul Franței.

Hoții au sustras 37 de monede gallo-romane din aur, prejudiciul fiind evaluat la aproximativ 120.000 de euro.

Patru zile mai târziu, în dimineața de 5 iulie, Muzeul Lalique din localitatea Wingen-sur-Moder, situată în departamentul Bas-Rhin, a fost ținta unei spargeri de proporții.

Potrivit anchetatorilor, trei persoane cu fețele acoperite au pătruns în clădire după ce au forțat o ieșire de urgență și o ușă antifoc.

Ajunși în sala principală de expoziție, suspecții au spart șase vitrine în care erau expuse bijuterii și au sustras 27 de piese.

Întreaga operațiune a durat numai câteva minute, iar valoarea bunurilor furate a fost estimată la 4,5 milioane de euro.

Prejudiciul cumulat al celor două furturi se ridică astfel la aproximativ 4,62 milioane de euro.

Anchetatorii au stabilit o legătură între cele două spargeri

Investigația privind furtul de la Muzeul Lalique a fost încredințată unui judecător de instrucție din cadrul JIRS Nancy, structură judiciară specializată în investigarea infracțiunilor complexe.

Cercetările au fost desfășurate de secția de investigații din Strasbourg a Jandarmeriei și de Oficiul Central pentru Combaterea Traficului cu Bunuri Culturale.

Pe parcursul anchetei, investigatorii au identificat elemente care au permis stabilirea unei legături între spargerea de la Muzeul Lalique și furtul comis anterior la centrul arheologic din Montans.

În consecință, Parchetul din Albi și-a declinat competența în favoarea structurii specializate din Nancy, iar cele două cazuri au fost reunite într-un singur dosar.

După patru luni de cercetări, autoritățile au organizat o operațiune de amploare, la care au participat 90 de polițiști și jandarmi.

Acțiunea s-a încheiat cu reținerea a șase persoane suspectate că ar fi participat la comiterea furturilor, la pregătirea acestora sau la tăinuirea bunurilor sustrase.

Patru persoane, puse sub acuzare. Două au fost arestate preventiv

La finalul perioadei de reținere pentru audieri, patru dintre cele șase persoane au fost prezentate unui judecător de instrucție și puse sub acuzare.

Suspecții au vârste cuprinse între 23 și 51 de ani și provin din mai multe regiuni ale Franței.

Potrivit JIRS Nancy, două persoane au fost plasate în arest preventiv, iar celelalte două au fost puse sub control judiciar.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea suspecților sau despre rolul atribuit fiecăruia în comiterea faptelor.

Parchetul a precizat că nu vor fi comunicate alte informații în această etapă, pentru a proteja desfășurarea investigațiilor.

Anchetatorii nu au anunțat, în informațiile făcute publice, dacă bijuteriile și monedele furate au fost recuperate.

Muzeul Lalique se redeschide pe 28 noiembrie, dar fără bijuterii expuse

Muzeul Lalique, aflat la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Strasbourg, urmează să își redeschidă porțile pe 28 noiembrie, după aproape cinci luni de la spargere.

Instituția a rămas închisă pentru efectuarea reparațiilor și consolidarea măsurilor de securitate.

Directoarea muzeului, Véronique Brumm Schaich, a explicat, într-un comunicat difuzat în octombrie, că redeschiderea a fost condiționată de finalizarea lucrărilor necesare pentru protejarea spațiilor expoziționale.

„Abia așteptăm să ne reîntâlnim cu vizitatorii, dar mai întâi a trebuit să lucrăm la repararea și securizarea spațiului, pentru a putea pregăti o redeschidere în condiții de liniște”, a declarat directoarea instituției.

La începutul lunii august, muzeul a lansat o campanie online de strângere de fonduri pentru finanțarea lucrărilor suplimentare de securitate care nu sunt acoperite de asigurări.

Totuși, vizitatorii nu vor putea admira bijuterii la redeschiderea programată pentru sfârșitul lunii noiembrie.

Decizia este legată de recomandările emise de Ministerul francez al Culturii, care a cerut retragerea temporară a anumitor obiecte valoroase din vitrine, ca parte a unui plan de consolidare a securității muzeelor.

Muzeele franceze, vizate de o serie de furturi

Deschis în 2011, Muzeul Lalique este dedicat creațiilor artistului francez René Lalique (1860–1945), cunoscut pentru bijuteriile și obiectele sale din sticlă realizate în stilurile Art Nouveau și Art Deco.

Instituția se află în apropierea fabricii Lalique, înființată în 1921 în regiunea alsaciană a Munților Vosgi.

Muzeul dispune de o suprafață expozițională de aproximativ 900 de metri pătrați și găzduiește peste 650 de lucrări care ilustrează cariera artistului și activitatea succesorilor săi, de la bijuterii Art Nouveau până la obiecte contemporane din cristal.

Furturile investigate la Nancy se înscriu într-un context mai larg de preocupări privind securitatea patrimoniului cultural francez.

După mai multe spargeri care au vizat muzee din Franța, inclusiv furtul de mare amploare de la Muzeul Luvru, din octombrie 2025, Ministerul Culturii a recomandat, în iulie 2026, adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție.

Printre acestea se numără retragerea temporară a unor obiecte din spațiile de expunere, pentru reducerea riscului de furt.