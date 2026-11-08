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Poliția franceză a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Dispozitivul poate provoca leziuni auditive

Un dispozitiv sonor de mare putere a fost folosit de forțele de ordine franceze la Bordeaux, în timpul protestelor de sâmbătă, când mii de oameni au ieșit în stradă împotriva scumpirii vieții.
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Maria Miron
08 nov. 2026, 05:10, Știri externe
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Forțele de ordine din Franța sunt acuzate că au folosit un dispozitiv sonor de mare putere în timpul manifestațiilor organizate sâmbătă, 7 noiembrie, la Bordeaux. Echipamentul a fost instalat pe un vehicul blindat Centaure, potrivit platformei franceze independente Little Think Tank.

Centaure este unul dintre modelele de blindate folosite de Jandarmeria Națională franceză în operațiunile de menținere a ordinii publice. În cadrul măsurilor de securitate pregătite pentru protestele de sâmbătă, Ministerul francez de Interne anunțase mobilizarea a 25 de astfel de vehicule la nivel național.

Press TV Français a relatat, la rândul său, că echipamentul a fost folosit pentru dispersarea protestatarilor și a publicat o înregistrare video a incidentului.

Ce sunt tunurile sonice și cât de periculoase pot fi

Tunurile sonice sunt dispozitive care emit sunete extrem de puternice, direcționate către o anumită zonă. Pot fi folosite pentru transmiterea avertismentelor la distanță, dar și pentru dispersarea mulțimilor prin emiterea unor sunete dureroase.

Organizația Națiunilor Unite avertizează că utilizarea acestor echipamente poate provoca dureri, perforarea timpanelor, pierderea echilibrului și chiar surditate. Riscurile cresc atunci când dispozitivele sunt folosite de aproape, la volum ridicat sau pentru perioade îndelungate.

Și organizația Physicians for Human Rights atrage atenția că armele acustice pot provoca leziuni permanente ale auzului. Dispozitivele pot fi periculoase și pentru persoanele aflate în apropierea manifestanților, nu doar pentru cele vizate direct de intervenția forțelor de ordine.

Aproape 10.000 de manifestanți la Bordeaux

Protestul din Bordeaux a fost organizat împotriva creșterii costului vieții, ca parte a manifestațiilor desfășurate sâmbătă în mai multe orașe din Franța.

Participanții au fost chemați în stradă de trei organizații sindicale: Confederația Generală a Muncii (CGT), care reprezintă angajați din numeroase sectoare economice, Federația Sindicală Unitară (FSU), activă în special în educație și în sectorul public, și Forța Muncitorească (FO), o confederație sindicală care reprezintă salariați din sectorul public și privat. Marșul a pornit din Place de la Bourse, în centrul orașului.

Potrivit prefecturii Gironde, aproximativ 9.100 de persoane au participat la manifestație. Protestul s-a desfășurat inițial pașnic, însă spre final au avut loc confruntări între grupuri de manifestanți și forțele de ordine.

La nivelul întregii Franțe, Ministerul de Interne a raportat 146.000 de participanți la 141 de manifestații. Autoritățile au mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi, alături de vehicule blindate, tunuri cu apă, drone și elicoptere. Bilanțul provizoriu prezentat sâmbătă seara indica 232 de persoane reținute.

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