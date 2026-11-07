Marian Neacșu, mesaj pentru români după violențele din Polonia: „Suntem pregătiți să prevenim și să combatem eficient asemenea provocări”

Declarațiile au fost făcute în contextul atacului armat produs în aceeași zi în orașul polonez Cracovia și al alertelor de securitate înregistrate în Europa.

Ministrul a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia și a dat asigurări că autoritățile române cooperează permanent cu instituțiile interne și cu partenerii europeni pentru prevenirea unor incidente violente.

Marian Neacșu: „Acțiunile teroriste, manifestările violente escaladează”

Ministrul de Interne și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez, subliniind că situația de securitate din Europa impune o pregătire permanentă a autorităților.

„Întreaga lume și Europa în această perioadă străbate un moment dificil și complicat. Acțiunile teroriste, manifestările violente escaladează și trebuie să fim pregătiți să facem față acestor provocări”, a declarat Marian Neacșu.

Ministrul a precizat că instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice sunt pregătite să răspundă unor asemenea situații.

„Forțele Ministerului de Interne împreună cu celelalte componente ale Sistemului Național de Ordine Publică sunt pregătite să prevină și să combate eficient asemenea provocări”, a afirmat acesta.

„Sunt informat asupra tuturor manifestărilor care ar putea tinde să degenereze”

Marian Neacșu a explicat că există o comunicare permanentă între structurile responsabile de siguranța cetățenilor și că a discutat cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne despre situația actuală.

„Suntem în legătură permanentă cu toate structurile care au atribuți în domeniul siguranței și securității cetățenilor și dau asigurări ferme că asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune care ar pune în pericol siguranța și viața cetățenilor români”, a declarat ministrul.

Acesta a continuat:

„Am avut un scurt brief cu colegii din Ministerul de Interne, sunt informat asupra tuturor manifestărilor care ar putea tinde să degenereze și pot să vă asigur că avem situația sub control.”

Despre amenințările la adresa avioanelor: „Cea mai mare parte dintre ele se dovedesc ca să fie alarme false”

Întrebat despre mesajele de amenințare transmise companiilor aeriene și despre verificările efectuate de polițiști și specialiștii antiteroriști și pirotehniști, ministrul a explicat că autoritățile sunt obligate să trateze cu seriozitate fiecare alertă.

„Cu siguranță asta face parte din protocoalele obligatorii. Nu putem să nu luăm în calcul niciun fel de potențial amenințare și după cum ați văzut, din fericire, cea mai mare parte dintre ele se dovedesc ca să fie alarme false”, a declarat Marian Neacșu.

Ministrul a transmis un nou mesaj de asigurare pentru populație:

„Dar vă asigur și vreau să-i asigur pe români că suntem pregătiți să facem față oricăror provocări.”

Cooperare cu statele europene, MAE și SRI: „Avem situația sub control”

Șeful Ministerului Afacerilor Interne a insistat asupra colaborării dintre instituțiile române și partenerii internaționali, în condițiile în care situația de securitate europeană rămâne tensionată.

„Suntem în legătură direct, așa cum ați amintit, cu toate statele europene. Cooperarea polițenească funcționează la parametri foarte ridicați și, de asemeni, colaborăm foarte bine cu structurile Ministerului de Externe și al Serviciului Român de Informații”, a declarat Marian Neacșu.

În finalul intervenției, ministrul a revenit asupra atacului din Polonia:

„Avem situația sub control și sperăm că ceea ce am văzut în Polonia este parcă o secvență dintr-un film.”

Intervenția ministrului vine după atacul armat din Cracovia, în urma căruia autoritățile poloneze au mobilizat importante forțe de intervenție. Potrivit informațiilor comunicate anterior de poliția regională, suspectul a fost reținut după ce a fost împușcat și transportat la spital, iar printre răniți se numără și doi polițiști.