„Am speranța că UDMR poate să dea un președinte”. Tanczos Barna: Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță

În cadrul emisiunii „În fața ta” difuzată sâmbătă de Digi24, Tanczos Barna a fost întrebat dacă e mai probabil ca Elon Musk să ajungă pe Marte sau ca UDMR să dea un președinte în România.

„Eu cred că dăm mai repede președintele României decât să ajungă Elon Musk pe Marte”, a răspuns acesta.

„La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele și văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță că în România UDMR poate să dea un președinte”, a explicat fostul ministru interimar al Agriculturii.

De asemenea, el a fost întrebat dacă s-a încheiat cu valul MAGA în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Tanczos Barna a răspuns „cred că da”.

„Lucrurile se pot ajeza și în America și peste tot, în ciuda aparențelor. Este foarte ciudat ce se întâmplă în America și coroborat cu ce se întâmplă și în Europa, cu această forfătă, trăim vremuri interesante”, a conchis fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.