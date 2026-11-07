Prima pagină » Știrile zilei » „Am speranța că UDMR poate să dea un președinte”. Tanczos Barna: Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță

„Am speranța că UDMR poate să dea un președinte”. Tanczos Barna: Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță

Fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna a declarat că are speranța ca UDMR să dea un președinte în România, în contextul în care „lumea se schimbă cu o viteză mare”.
Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile
Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile
„Sper să nu se ajungă la o coabitare cu AUR”. Tanczos Barna afirmă că UDMR a votat Guvernul Niculescu „pentru a nu împinge PSD în brațele AUR”
„Sper să nu se ajungă la o coabitare cu AUR”. Tanczos Barna afirmă că UDMR a votat Guvernul Niculescu „pentru a nu împinge PSD în brațele AUR”
„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică
„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică
Botezul de la Timișoara, o „piatră de moară pentru PSD”. Tanczos Barna: Nu-mi explic de ce au vrut să defileze
Botezul de la Timișoara, o „piatră de moară pentru PSD”. Tanczos Barna: Nu-mi explic de ce au vrut să defileze
Ministrul Energiei pregătește un pact național pentru energie, care să fie asumat de toate partidele. Program pentru scăderea prețurilor la energie de anul viitor
Ministrul Energiei pregătește un pact național pentru energie, care să fie asumat de toate partidele. Program pentru scăderea prețurilor la energie de anul viitor
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 15:05, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul emisiunii „În fața ta” difuzată sâmbătă de Digi24, Tanczos Barna a fost întrebat dacă e mai probabil ca Elon Musk să ajungă pe Marte sau ca UDMR să dea un președinte în România.

„Eu cred că dăm mai repede președintele României decât să ajungă Elon Musk pe Marte”, a răspuns acesta.

La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele și văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță că în România UDMR poate să dea un președinte”, a explicat fostul ministru interimar al Agriculturii.

De asemenea, el a fost întrebat dacă s-a încheiat cu valul MAGA în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Tanczos Barna a răspuns „cred că da”.

„Lucrurile se pot ajeza și în America și peste tot, în ciuda aparențelor. Este foarte ciudat ce se întâmplă în America și coroborat cu ce se întâmplă și în Europa, cu această forfătă, trăim vremuri interesante”, a conchis fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
🚨 Proteste în Franța. Manifestanții încep să se strângă treptat în Piața Republicii din Paris. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național astăzi
Gandul
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și...
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Turneul din Maroc al Ansamblului „Ciocârlia”, în arhivele Securității: „Nu cred că e cazul să intervin la prietenul Nicolae Ceaușescu!”. Ce instrumente a cerut regele Hassan al II-lea și ce avere le-a oferit muzicienilor în 1977
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor