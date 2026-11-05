Extrema dreaptă europeană face un pas înapoi față de Trump. Liderii pun pierderile republicanilor pe seama războiului cu Iranul

Politicienii de extremă dreaptă din Europa au început miercuri să se distanțeze de Donald Trump, după victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Cei mai mulți au evitat însă să îl critice pe față pe președintele american, arată Reuters.

Schimbarea de atitudine este de luat în serios, mai ales că mulți dintre acești lideri și-au arătat în trecut apropierea ideologică de Trump după victoria sa.

Unii au mers la Washington în perioada care a urmat alegerilor, beneficiind de sprijinul aliatului său miliardar, Elon Musk.

Jordan Bardella, liderul partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National), care potrivit majorității sondajelor ar putea forma următorul guvern, este unul dintre cei care și-au schimbat poziția.

El a spus că al doilea mandat al lui Donald Trump este mai puțin izolaționist decât primul, din perioada 2017-2021. „Intervenția americană în chestiunea Iranului atrage după sine consecințe extrem de grave” pentru economiile din întreaga lume, a declarat liderul francez.

În Germania, Alice Weidel, co-lidera partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), a pus și ea înfrângerea republicanilor pe seama conflictului cu Iranul.

„Trump le promisese alegătorilor săi că nu va promova o politică externă intervenționistă. Această promisiune încălcată s-a întors acum împotriva republicanilor”, a declarat ea pentru publicația T-Online.

Președintele american a recunoscut însă că războiul cu Iranul a contribuit foarte mult la pierderile partidului său, precizând totuși că își menține decizia.

Presiunile legate de costul vieții

În Italia, Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga (Lega), care face parte din actuala coaliție de guvernare, a declarat că „rezultatul din SUA a fost influențat, în primul rând, de războaie, de tensiunile internaționale și de creșterea costului vieții, ale cărei consecințe îi afectează direct pe cetățeni și familiile acestora”.

„Speranța este ca acest vot să accelereze încetarea conflictelor și revenirea la pace.”, a mai precizat politicianul italian.

Roberto Vannacci, fost general italian și liderul formațiunii de extremă dreapta Futuro Nazionale, spune că rezultatul alegerilor din SUA arată ce riscuri politice apar atunci când promisiunile electorale nu sunt respectate.

Acesta a spus în trecut că are o admirație pentru viziunea naționalistă a lui Donald Trump, rezumată prin sloganul „America First” („America pe primul loc”). Mai apoi, el l-a criticat pe președintele american pentru deciziile sale de politică externă.

„Trump nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și a declanșat un război împotriva Iranului”, a declarat Vannacci pentru agenția de presă ANSA.

El a susținut că scumpirea energiei, alături de problemele economice și de pe piețele bursiere care au urmat, a afectat clasa de mijloc din SUA, contribuind la rezultatul alegerilor.

Legăturile cu Trump ar putea deveni un dezavantaj electoral

Liderii de extremă dreaptă din Europa au început să se distanțeze de Trump pentru a obține un avantaj politic, consideră Mujtaba Rahman, director executiv în cadrul firmei Eurasia Group.

„Scăderea popularității sale, cauzată în special de creșterea costului vieții, riscă să transforme ceea ce a fost cândva un atu politic într-un dezavantaj electoral”, a declarat Rahman pentru Reuters.

Analistul a spus că liderii de extremă dreaptă par să își dorească să păstreze ambele avantaje: să profite de „impulsul ideologic al trumpismului”, fără să fie asociați cu „haosul și perturbările economice” din timpul președinției lui Trump.

„Există riscul ca Trump și aliații săi din mișcarea MAGA, care văd în extrema-dreaptă europeană niște parteneri ideologici în lupta împotriva establishment-ului european, să reacționeze retrăgându-și sprijinul politic sau chiar întorcându-se împotriva acestora”, a adăugat Rahman.

Unul dintre puținii politicieni care au minimalizat amploarea înfrângerii republicanilor a fost Dan Dungaciu, vicepreședinte al partidului de extremă dreaptă din opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Acesta a susținut că informațiile despre „moartea politică” a lui Trump sunt „puternic exagerate”.

„Donald Trump nu devine automat un președinte lipsit de putere. Mai degrabă, se trece de la o președinție susținută de majorități republicane la una în care puterea executivă și Congresul se vor controla reciproc mult mai riguros”, a spus Dungaciu, potrivit unui comunicat transmis și de MEDIAFAX.

În Spania, Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, nu a încercat să își ascundă distanțarea de Trump. Acesta le-a spus jurnaliștilor că se află „în Spania, nu în Michigan”.

„Îmi pasă foarte puțin de ceea ce se întâmplă în alte locuri”, a declarat Abascal, care în trecut și-a arătat public susținerea pentru alianța cu Trump și mișcarea MAGA.

Rupert Lowe, liderul partidului de extremă dreapta Restore Britain, a pus și el înfrângerea republicanilor pe seama deciziei de a ataca Iranul, pe care a numit-o o „greșeală catastrofală”.

„Ce a realizat acest război? Absolut nimic valoros”, a scris Lowe. Cu toate acestea, în lunga sa postare de pe platforma X, el nu a menționat numele președintelui care a declanșat războiul.