JD Vance a identificat cauza înfrângerii republicanilor: Acesta este adevăratul motiv pentru care am pierdut

Declarațiile sale vin după ce democrații au câștigat controlul Congresului american, iar Donald Trump a recunoscut că intervenția militară a influențat rezultatul votului, fără să își exprime regretul pentru declanșarea conflictului.

JD Vance: „Motivul pentru care am pierdut este războiul”

Într-un mesaj amplu publicat miercuri, 4 noiembrie, pe platforma X, JD Vance a susținut că explicația eșecului electoral al Partidului Republican este evidentă.

„Adevăratul motiv pentru care am pierdut este evident pentru aproape toată lumea. Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară”, a transmis vicepreședintele american, potrivit publicației britanice The Guardian.

Vance a afirmat că republicanii trebuie să recunoască impactul politic al conflictului cu Iranul înainte de a discuta despre viitorul partidului.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a fost un preț care a meritat plătit, atunci spuneți asta. Susțineți că a fost un cost justificat. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar aceasta este o poziție sinceră”, a adăugat el.

Vicepreședintele a insistat că o analiză serioasă a rezultatelor electorale trebuie să pornească de la această realitate.

„Toată lumea știe de ce am pierdut. Iar orice discuție sinceră despre direcția în care mergem de acum înainte trebuie să înceapă de aici”, a afirmat Vance.

Trump recunoaște impactul războiului, dar spune că ar lua aceeași decizie

Războiul împotriva Iranului a fost declanșat în februarie 2026 de Statele Unite și Israel, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Președintele american a admis că acest conflict a contribuit la rezultatul nefavorabil al republicanilor.

„Iranul a fost o parte a problemei”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat publicației The Wall Street Journal, citat de The Guardian.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a precizat că nu regretă decizia de a începe operațiunile militare.

„Nu mă gândesc la asta. Am făcut ceea ce trebuia. Aș face-o din nou”, a declarat președintele american.

JD Vance încearcă să se distanțeze de război înaintea alegerilor din 2028?

Poziția exprimată de vicepreședinte este interpretată de The Guardian drept un posibil semnal de distanțare față de conflictul militar, într-un moment în care Vance este considerat un potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2028.

Deși anterior a fost implicat în eforturile administrației Trump de negociere cu Teheranul, Vance ar fi manifestat rezerve față de războiul care continuă fără o soluție definitivă, potrivit relatărilor citate de publicația britanică.

Declarațiile sale vin într-un context politic dificil pentru republicani, după ce Partidul Democrat a obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.

Pierderea controlului asupra Congresului ar putea complica promovarea agendei legislative a lui Donald Trump în ultimii doi ani ai mandatului său, în timp ce republicanii se pregătesc să analizeze cauzele înfrângerii și să își stabilească strategia pentru alegerile din 2028.