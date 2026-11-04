Negociatorul-șef al Iranului: „Americanii au votat împotriva războiului”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care conduce negocierile cu Statele Unite privind încheierea războiului, a reacționat miercuri la înfrângerea republicanilor în alegerile pentru Congresul american. El susține că rezultatul scrutinului arată că americanii nu mai vor continuarea conflictului cu Iranul.

„Americanii au votat Nu războiului. Susținem acest mesaj”, a scris Ghalibaf pe platforma X, citat de BBC.

Negociatorul iranian a transmis și un avertisment administrației de la Washington.

„Dacă guvernul SUA trădează voința poporului său pentru a servi interesele celor care îl finanțează și îl șantajează la nivel internațional, va afla că NU-ul nostru este însoțit de un coșmar”, a declarat acesta.

Trump recunoaște că războiul cu Iranul a contribuit la înfrângerea republicanilor

Președintele american Donald Trump a recunoscut marți că rezultatele slabe obținute de candidații republicani au fost cauzate, în parte, de războiul cu Iranul și de scumpirea benzinei.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că războiul a avut un rol în rezultatul alegerilor. „Cred că o parte a fost Iranul”, a spus președintele american.

El a susținut că alegătorii sunt de acord cu acțiunile sale împotriva Iranului, dar nu au fost dispuși să suporte consecințele economice imediate.

„Oamenii sunt de acord cu ceea ce fac în Iran, dar probabil nu au fost dispuși să accepte consecințele pe termen scurt ale creșterii prețului benzinei. Înțeleg asta”, a explicat Trump.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a precizat că nu regretă atacul lansat împreună cu Israelul asupra Iranului, în februarie.

Întrebat, într-un interviu pentru CBS News, când se va încheia conflictul, Trump a răspuns: „Când spun eu că se încheie”.

Iranul avertizează că un nou război ar avea consecințe mult mai grave

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că nu se așteaptă la o schimbare a politicii americane după alegeri. El a avertizat că persoanele care cred că ostilitatea Statelor Unite față de Iran se va diminua se înșală grav.

De asemenea, liderul iranian a susținut că țara sa va răspunde cu o forță mult mai mare dacă Statele Unite vor lansa noi atacuri.

Trump a declarat, în ultimele săptămâni, că Statele Unite și Israelul ar putea lansa noi atacuri de amploare asupra Iranului dacă negocierile nu se încheie cu un acord.

Negocierile dintre SUA și Iran sunt blocate de mai multe luni

Discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran, desfășurate prin intermediul Qatarului, nu au înregistrat progrese în ultimele luni.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat marți că guvernul său a încercat să rezolve criza prin dialog și a atras atenția că nimeni nu ar avea de câștigat din reluarea războiului.

El a precizat că liderul suprem, Mojtaba Khamenei, a autorizat guvernul să negocieze inclusiv subiecte care nu puteau fi discutate anterior.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqai, a explicat luni că negocierile au la bază un plan în șapte etape, prezentat de Iran în septembrie. Documentul a fost simplificat, iar autoritățile iraniene susțin că măsurile prevăzute ar putea fi aplicate în două zile.

Statele Unite și Iranul au ajuns în iunie la un acord preliminar privind încheierea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Acordul s-a destrămat însă după câteva săptămâni, când atacurile iraniene asupra navelor comerciale au fost reluate, iar Statele Unite au reinstaurat blocada navală.

În prezent, armata americană asigură protecția unor petroliere care traversează Strâmtoarea Ormuz, în timp ce negocierile pentru încheierea conflictului continuă fără rezultate.