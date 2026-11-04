Un avion cu politicieni sârbi, întors din drum spre Moscova. Incidentul, provocat de o breșă de securitate

Un zbor al companiei aeriene Air Serbia, care decolase marți seară din Belgrad cu destinația Moscova, a fost întrerupt după aproximativ o oră și jumătate. Potrivit Current Time, la bord se aflau mai mulți politicieni sârbi, printre care Aleksandar Vulin, liderul Mișcării Socialiștilor, și Nenad Popović, liderul Partidului Popular Sârb, două formațiuni cunoscute pentru orientarea lor pro-rusă. Printre pasageri se afla și directorul companiei de stat Srbijagas, care se ocupă de aprovizionarea Serbiei cu gaze naturale.

Avionul a fost întors deasupra Lituaniei

Decizia de întoarcere a fost luată după ce autoritățile aeroportuare din Belgrad au primit informații că unul dintre pasageri a urcat în avion fără să treacă prin verificările obligatorii de securitate.

Directorul de securitate al aeroportului din Belgrad, Milan Kuč, a ordonat echipajului să revină la aeroportul de pe care plecase, în timp ce aeronava se afla deasupra teritoriului Lituaniei.

În asemenea situații, compania aeriană aplică proceduri de securitate similare celor utilizate atunci când există o amenințare cu bombă la bord.

După aterizarea la Belgrad, toți pasagerii și bagajele au fost supuse unor noi controale. Verificările au durat câteva ore.

Un fost șef al serviciilor de informații, în centrul incidentului

Pasagerul care a evitat controlul de securitate este Aleksandar Vulin, fost șef al serviciului de informații al Serbiei și lider al Mișcării Socialiștilor, apropiat de Aleksandar Vučić. Politicianul sârb a fost ajutat de o persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită să se îmbarce fără verificările de securitate obligatorii.

Vulin a negat că a evitat controlul de securitate, susținând că acuzațiile fac parte dintr-o campanie politică împotriva sa. El a declarat că se deplasa la Moscova să discute despre extinderea acordului privind livrările de gaze naturale din Rusia către Serbia.

Avionul a ajuns ulterior la Moscova

După încheierea verificărilor de securitate, pasagerii s-au îmbarcat din nou, iar aeronava și-a reluat zborul. Avionul a aterizat miercuri dimineață la Moscova, cu aproximativ șapte ore întârziere.

Dušan Bajatović, directorul companiei de stat Srbijagas, a confirmat că se afla la bord. Acesta a explicat că deplasarea sa în Rusia era legată de aprovizionarea Serbiei cu gaze naturale și de problemele apărute în efectuarea plăților după închiderea băncii sârbe Alta Bank.

Banca Centrală a Serbiei a retras licența Alta Bank pe 30 octombrie, după ce a constatat o deteriorare gravă a situației financiare a instituției și riscul ca aceasta să nu își mai poată îndeplini obligațiile față de clienți.

Bajatović a precizat că nu cunoștea motivele pentru care ceilalți doi politicieni călătoreau la Moscova.

Autoritățile verifică împrejurările incidentului

Parchetul din Belgrad a anunțat miercuri că verifică modul în care unul dintre pasageri a trecut prin zona de control însoțit de un angajat al serviciului sârb de informații BIA, fără să fie supus verificărilor obligatorii.

Dintr-un prim raport al poliției reiese că alarma de securitate s-a declanșat la trecerea pasagerului, însă acesta nu a fost verificat suplimentar.

Procurorii au cerut documentele și înregistrările camerelor de supraveghere, urmând să stabilească dacă au fost comise infracțiuni.