Serbia închide banca preferată a rușilor. Instituția financiară are legături cu cercurile de putere ale fostului președinte Aleksandar Vučić

Banca Națională a Serbiei a retras licența de funcționare a Alta Bank, instituție financiară cu sediul la Belgrad, invocând deteriorarea gravă a situației financiare și riscurile tot mai mari privind lichiditatea.

„Situația financiară a băncii s-a deteriorat semnificativ în perioada precedentă și există probabilitatea unei deteriorări suplimentare a situației financiare sau a lichidității, ceea ce amenință interesele deponenților”, a transmis Banca Națională a Serbiei.

Instituția a precizat că retragerea licenței urmărește protejarea clienților și menținerea stabilității sistemului financiar.

Mii de ruși riscă să rămână fără acces la economii

Alta Bank devenise una dintre băncile preferate ale cetățenilor ruși care s-au mutat în Serbia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Spre deosebire de alte instituții financiare care au înăsprit condițiile pentru cetățenii ruși, Alta permitea relativ ușor deschiderea conturilor personale și a celor destinate activităților comerciale.

Banca era folosită inclusiv pentru încasarea salariilor, păstrarea economiilor și transferurile internaționale, într-o perioadă în care sancțiunile occidentale restricționaseră puternic accesul Rusiei la sistemul financiar internațional.

Potrivit Financial Times, depozitele Alta Bank crescuseră de peste cinci ori față de perioada anterioară războiului din Ucraina.

Publicația independentă rusă Meduza a relatat că numeroși emigranți ruși au descoperit că nu își mai pot utiliza conturile. Unii dintre aceștia își păstrau la Alta economiile obținute din vânzarea proprietăților din Rusia, în timp ce alții depindeau de bancă pentru încasarea veniturilor curente.

Situația a provocat îngrijorare în comunitatea rusă din Serbia, unde accesul la serviciile bancare devenise deja mai dificil în ultimii ani.

Clienții vor putea recupera până la 50.000 de euro

În urma retragerii licenței, Alta Bank intră în procedura de faliment, iar administrarea activelor urmează să fie preluată de Agenția pentru Asigurarea Depozitelor din Serbia.

Autoritățile au precizat că depozitele sunt garantate în limita a 50.000 de euro pentru fiecare deponent.

Plățile sumelor asigurate trebuie să înceapă în cel mult șapte zile lucrătoare de la decizia Tribunalului Comercial din Belgrad privind deschiderea procedurii de faliment.

Garanția se aplică persoanelor fizice, antreprenorilor și întreprinderilor mici și mijlocii eligibile. Clienții care dețin sume mai mari decât plafonul garantat vor trebui să își recupereze diferența prin procedura legală de faliment.

Autoritățile sârbe susțin că prăbușirea Alta Bank nu pune în pericol întregul sistem bancar. Instituția deținea aproximativ 3% din piața bancară a țării.

Scandal politic după înfrângerea partidului lui Vučić

Alta Bank este controlată de omul de afaceri Davor Macura, despre care mai multe publicații sârbe au relatat că ar avea legături apropiate cu Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea fostului președinte Aleksandar Vučić.

Decizia autorității bancare vine după alegerile parlamentare din 25 octombrie, în urma cărora Lista Studenților a învins SNS, punând capăt celor 14 ani de dominație politică ai formațiunii.

Potrivit Financial Times și AFP, procurorii specializați în combaterea criminalității organizate au început verificări privind activitatea Alta Bank, inclusiv posibile transferuri de capital în străinătate și responsabilitatea unor oficiali ai autorităților de supraveghere.

În presa locală au apărut și informații despre retrageri masive de bani și transferuri efectuate înaintea suspendării operațiunilor. Aceste suspiciuni urmează să fie clarificate de anchetatori.

Suspiciuni de spălare a banilor și legătura cu Rusia

Potrivit Financial Times, Alta Bank intrase anterior și în atenția autorităților europene de supraveghere financiară, pe fondul suspiciunilor privind posibile operațiuni de spălare a banilor și verificarea insuficientă a provenienței unor depozite.

Relația instituției cu cetățenii ruși devenise deosebit de importantă după 2022, când numeroși antreprenori, specialiști IT și alți cetățeni ai Federației Ruse s-au stabilit în Serbia.

Belgradul nu s-a aliniat sancțiunilor economice occidentale împotriva Moscovei, păstrând relații comerciale și financiare cu Rusia.

Acest lucru a făcut din Serbia una dintre destinațiile pentru rușii care căutau să își continue activitatea profesională și să își gestioneze economiile în afara țării de origine.