Novak Djokovic laudă mișcarea studențească din Serbia după victoria răsunătoare în alegeri

Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea duminică, după alegerile în care partidul său de dreapta s-a confruntat cu o opoziție condusă de studenți. Aceștia au organizat proteste împotriva guvernului timp de doi ani, scrie AP.

Într-o conferință de presă susținută marți, în cadrul turneului Swiss Indoors de la Basel, Djokovic a fost întrebat despre rezultatul alegerilor din țara sa natală.

„Sunt foarte fericit pentru acest rezultat. Am un respect profund pentru studenții și tinerii care au luptat. Au dat dovadă de demnitate și de o rezistență incredibilă în ultimii doi ani, în ciuda presiunilor uriașe”, a declarat Novak Djokovic.

„Am o mare admirație pentru ceea ce au realizat și pentru felul în care s-au comportat. Au reușit să trezească acest sentiment de mândrie în rândul tuturor oamenilor, nu doar în Serbia, ci și în străinătate”, a adăugat Djokovic.

Djokovic, care locuiește în Grecia, și-a exprimat public sprijinul pentru protestele studenților în mai multe rânduri.

„Victoria este asigurată și acum cu toții avem speranța că țara noastră va prospera și că ne vom bucura de viitorul care ne așteaptă”, a mai spus acesta.