Prima pagină » Politic » Nicușor Dan felicită poporul sârb și Lista Studenților pentru rezultatul alegerilor: România este pregătită să colaboreze cu noul guvern

Nicușor Dan felicită poporul sârb și Lista Studenților pentru rezultatul alegerilor: România este pregătită să colaboreze cu noul guvern

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, felicitări poporului sârb pentru participarea la alegerile recente și Lista Studenților pentru victoria obținută, transmițând că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern de la Belgrad pentru parcursul european al Serbiei și pentru o vecinătate stabilă și prosperă.
Nicușor Dan felicită poporul sârb și Lista Studenților pentru rezultatul alegerilor: România este pregătită să colaboreze cu noul guvern
Președintele Nicușor Dan. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 oct. 2026, 10:13, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, într-un mesaj publicat pe platforma X, felicitări poporului sârb pentru alegerile pe care le-a descris drept istorice, precum și Listei Studenților pentru victoria obținută.

„Felicitări poporului sârb pentru aceste alegeri istorice, care au înregistrat cea mai mare rată de participare din ultimele decenii, precum și Listei Studenților pentru victoria obținută”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului a afirmat că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern sârb pentru susținerea parcursului european al țării vecine și pentru menținerea stabilității în regiune.

„România este pregătită să colaboreze cu noul guvern în vederea parcursului european al Serbiei și a unei vecinătăți stabile și prospere”, a mai transmis șeful statului.

„Legate de comunitățile noastre și de o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic”, a mai scris Nicușor Dan.

Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia

Duminică seara, după centralizarea primelor rezultate ale alegerilor parlamentare din Serbia, Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea în fața mișcării conduse de studenți.

„Nu avem încă rezultatele finale, dar, pe baza unui eșantion, este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista Studenților a câștigat”, a declarat Aleksandar Vučić, duminică seară.

Luni dimineața, Lista studenților conduce în continuare detașat în alegerile din Serbia, cu 52,52% din voturile valabil exprimate, în timp ce alianța condusă de Aleksandar Vučić a obținut 40,30%, potrivit rezultatelor preliminare după centralizarea a 92,58% dintre secțiile de votare.

Diferența dintre cele două liste a ajuns la aproximativ 471.000 de voturi. Pe locul al treilea se află formațiunea condusă de Ivica Dačić, cu 2,26%.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
GSP.ro
Cum l-a făcut directoarea de la UM Plopeni pe șeful ei să recunoască luarea de mită: „Am observat că Pîrvu era foarte atent să nu-i apară amprentele pe bani”
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
Libertatea
De Sfântul Dumitru, bătrânii țineau cont de această interdicție: ce nu era bine să faci pe 26 octombrie
CSID
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Promotor