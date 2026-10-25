Cine sunt studenții care l-au învins pe Aleksandar Vučić în Serbia. Medicul cardiolog care conduce lista electorală și cine ar putea deveni premier

Aleksandar Vučić și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în fața Listei Studenților, după aproape doi ani de manifestații împotriva puterii de la Belgrad.

Potrivit estimărilor prezentate chiar de fostul președinte sârb, mișcarea studențească ar urma să obțină între 135 și 140 de mandate din totalul de 250, în timp ce Partidul Progresist Sârb (SNS) și aliații săi ar câștiga aproximativ 105 mandate.

O asemenea distribuție ar permite Listei Studenților să formeze un guvern fără sprijinul altor formațiuni, majoritatea absolută fiind de 126 de parlamentari. Rezultatele oficiale finale nu au fost încă anunțate.

Cine este Lista Studenților, mișcarea care a învins partidul lui Vučić

Formațiunea care a câștigat scrutinul se numește oficial „Studentska lista – Studenti pobeđuju”, în traducere „Lista Studenților – Studenții câștigă”.

Spre deosebire de partidele politice tradiționale, aceasta nu a fost construită în jurul unui lider, ci reprezintă o mișcare descentralizată, apărută în urma protestelor studențești care au cuprins Serbia după tragedia de la gara din Novi Sad.

La 1 noiembrie 2024, prăbușirea unei copertine de beton a gării a provocat moartea a 16 persoane. Incidentul a declanșat proteste împotriva corupției, a lipsei de transparență a contractelor publice și a modului în care funcționează instituțiile statului.

Manifestațiile, inițial organizate de studenți, au atras treptat profesori, agricultori, medici și alte categorii sociale. Mișcarea a organizat marșuri, blocaje și demonstrații de amploare, unele dintre cele mai importante din Serbia după căderea regimului Slobodan Milošević, în anul 2000.

În cele din urmă, protestatarii au decis să transforme mobilizarea din stradă într-un proiect electoral.

Cum au fost aleși candidații. O listă cu 250 de nume, fără politicieni consacrați

Unul dintre elementele distinctive ale Listei Studenților este modul în care au fost selectați candidații.

Potrivit unei analize publicate pe 21 octombrie de Centrul pentru Studii Estice din Polonia (OSW), propunerile au venit din adunările studențești ale universităților, fiind ulterior discutate la nivel național.

Un criteriu important de selecție a fost absența unei implicări anterioare în funcții politice de conducere.

Lista cuprinde 250 de candidați independenți, printre care profesori universitari, medici, activiști civici, actori, agricultori și sportivi.

Printre personalitățile cunoscute care s-au alăturat proiectului se numără Dejan Bodiroga, fostul mare baschetbalist sârb și actualul președinte al EuroLeague Basketball, dar și actorii Tihomir Stanić și Dragan Jovanović.

Mișcarea a beneficiat și de sprijinul unor organizații politice, inclusiv Partidul Democrat și Kreni-Promeni, care au decis să nu depună liste proprii.

Cine este Ilija Srđanović, medicul care conduce lista electorală

Ilija Srđanović este unul dintre numele centrale ale mișcării studențești și ocupă prima poziție pe lista electorală.

De profesie cardiolog, el a devenit una dintre figurile publice ale proiectului politic, deși respinge ideea că ar fi liderul unic al mișcării.

Într-un interviu acordat TV Vojvodina, Srđanović declara că mișcarea este pregătită să își apere voturile și că dispune de observatori în secțiile de votare.

Întrebat dacă el însuși este candidat pentru funcția de prim-ministru, medicul a evitat să confirme acest lucru.

El a explicat că formațiunea are mai mulți candidați pentru fiecare funcție guvernamentală și că se bazează pe un grup extins de profesioniști.

Cine ar putea deveni noul premier al Serbiei

Deși Ilija Srđanović este primul nume de pe lista electorală, acest lucru nu înseamnă automat că va deveni prim-ministru.

Până duminică seară, mișcarea studențească nu anunțase oficial un candidat pentru conducerea viitorului guvern.

Potrivit analizei OSW, componența listei și discursul reprezentanților săi indică intenția de a forma un guvern alcătuit din experți, care să se concentreze în primul rând asupra reformelor interne.

Un alt nume important este Dejan Šoškić, fost guvernator al Băncii Naționale a Serbiei, între 2010 și 2012, și candidat pe lista studențească. Experiența sa economică îl plasează printre personalitățile cu profil tehnocrat din cadrul mișcării.

Numele viitorului șef al Guvernului rămâne una dintre principalele necunoscute după victoria electorală revendicată de studenți.

Ce promite Lista Studenților și care este poziția sa față de Uniunea Europeană

Programul electoral al mișcării este construit în jurul combaterii corupției, depolitizării instituțiilor și restabilirii mecanismelor democratice.

În septembrie, reprezentanții Listei Studenților au prezentat un program în 11 puncte, care include măsuri împotriva averilor dobândite ilegal, reformarea mecanismelor de investigare a corupției și garantarea unor alegeri corecte.

Sunt incluse și promisiuni sociale, precum manuale școlare gratuite și reducerea semnificativă a prețurilor medicamentelor.

În ceea ce privește politica externă, mișcarea nu a prezentat o orientare la fel de clară precum în cazul reformelor interne.

Serbia este stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, dar întreține în același timp relații apropiate cu Rusia și China.

Sub conducerea lui Vučić, Belgradul a încercat să mențină un echilibru între aceste direcții. Noul guvern va trebui să decidă în ce măsură va continua această politică.