Siegfried Mureșan, după alegerile din Serbia și Bulgaria: „Puterea este mereu la oameni”

„Două vești bune de la vecinii noștri sârbi și de la vecinii noștri bulgari în această dimineață”, a scris pe Facebok Siegfried Mureșan.

În Serbia, partidul asociat fostului președinte Aleksandar Vučić a pierdut alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, în fața unei liste electorale susținute de mișcarea studențească. Vučić a recunoscut înfrângerea formațiunii sale, potrivit estimărilor preliminare, înainte de publicarea rezultatelor finale

Mureșan l-a criticat pe liderul sârb, pe care l-a descris drept un autocrat și un admirator al președintelui rus Vladimir Putin. Europarlamentarul a susținut că rezultatul scrutinului contrazice estimările sondajelor și arată că mobilizarea alegătorilor poate schimba rezultatul alegerilor.

Turul doi pentru Bulgaria

În Bulgaria, primele rezultate ale alegerilor prezidențiale din 25 octombrie indică organizarea unui al doilea tur de scrutin între președinta în funcție, Iliana Iotova, și Andrey Gyurov.

Potrivit numărătorii paralele realizate de Alpha Research, Iotova a obținut 34,6% din voturi, în timp ce Gyurov a fost creditat cu 32,7%. Cei doi urmează să se confrunte în turul al doilea, programat pentru 1 noiembrie.

Siegfried Mureșan l-a prezentat pe Gyurov drept un candidat reformator și a evidențiat experiența acestuia în cadrul Băncii Naționale a Bulgariei. În același timp, europarlamentarul a remarcat că rezultatul obținut de Iotova este sub nivelul indicat de unele sondaje înaintea votului.

În opinia lui Mureșan, rezultatele din cele două state vecine arată că alegătorii pot sancționa partidele și liderii politici atunci când ajung la urne.

„Aceste două alegeri ne arată că, în ziua votului, puterea este mereu la oameni”, a transmis europarlamentarul PNL.

Acesta a adăugat că puterea politicienilor depinde de susținerea cetățenilor și a încheiat mesajul cu o referire directă la situația din România: „Aceasta este lecția și pentru România”.

În Serbia, rezultatul alegerilor parlamentare marchează o înfrângere pentru tabăra politică a lui Aleksandar Vučić, în timp ce în Bulgaria competiția prezidențială rămâne deschisă înaintea turului al doilea. Cele două scrutine au avut loc la 25 octombrie 2026.