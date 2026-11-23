„Lista Studenților” a obținut o victorie covârșitoare la alegerile parlamentare anticipate din Serbia din luna octombrie, răsturnând regimul lui Aleksandar Vučić.

Acum, noua conducere de la Belgrad trebuie să se ocupe de partea dificilă a guvernării și a îndepărtării de Rusia.

Potrivit The Telegraph, „Lista Studenților” își dorește să transforme țara: vrea să limiteze durata emisiunilor de tip Reality TV la cel mult 45 de minute pe zi, iar acestea să nu fie difuzate gratuit înainte de 23:00.

Emisiunile de reality show populare, precum „Elita”, o serie sârbă de tipul „Big Brother”, ar rămâne disponibile prin intermediul serviciilor cu abonament, însă cu anumite condiții: cu restricții de vârstă și control parental.

De asemenea, posturile de televiziune ar fi obligate să întrerupă imediat programele în caz de violență, amenințări sau discursuri de incitare la ură, mai relevă sursa citată.

„Emisiunile sunt atât de pline de vulgaritate și violență, iar accesul la ele este atât de ușor. Pentru mulți, ele reprezintă într-un fel climatul social și cultural care a apărut în timpul vechiului regim”, a declarat profesorul Vuksanović pentru The Telegraph.

Schimbări și în mediul de lucru

Pe lângă intențiile de schimbare a peisajului mediatic, mișcarea studențească vrea să propună companiilor să introducă o săptămână de lucru de patru zile, fără ca partea salarială să fie redusă.

Printre măsurile dorite de „Lista Studenților” se numără limitarea orelor suplimentare la opt ore pe săptămână, restricționarea contractelor pe durată determinată, dar și interzicerea contactării angajaților de către șefi în afara programului de lucru.

Cu toate acestea, un astfel de model ar fi mai potrivit pentru economiile scandinave, nu și pentru Serbia, țară unde veniturile nu sunt atât de mari.

„Este încă un teren specific țărilor scandinave, nu al unei țări cu venituri medii. Trebuie să se pună la punct aspectele economice înainte de a face o promisiune atât de ambițioasă”, a explicat profesorul Vuksanović pentru The Telegraph. Regimul Vucic, înlăturat de la conducere după mai bine de un deceniu „Lista Studenților”, o mișcare din care fac parte cadre universitare, profesioniști, fermieri, actori și activiști desemnați de adunările studențești, a obținut 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare. Partidul SNS, condus de fostul președinte Aleksandar Vučić, a câștigat 104 mandate. Săptămâna trecută, deputații de la „Lista Studenților” au intrat în Parlamentul Serbiei, fiind întâmpinați de sute de susținători Victoria formațiunii a venit după doi ani de proteste conduse de studenți și a fost urmată de manifestații de sărbătorire în stradă. Noua majoritate se confruntă însă acum cu provocarea de a guverna, în condițiile în care membrii săi au puțină experiență politică.