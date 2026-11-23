Forțele Armate ale Ucrainei au intrat pe teritoriul Federației Ruse și au preluat controlul asupra unui sat din regiunea Kursk, anunță UA Wire. Informația vine de la Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) și se referă la localitatea Novyi Put, situată la aproximativ un kilometru de graniță.

Experții de la institutul american se bazează pe informații din surse ruse. De asemenea, conform autorilor raportului, ucrainenii continuă să ocupe poziții la sud-vest de Glușkov, în aceeași regiune Kursk.

Nu este o nouă ofensivă-surpriză în Kursk

Specialiștii americani au analizat informațiile și au ajuns la concluzia că nu este vorba despre repetarea incidentului din 2024. Atunci, ucrainenii au ocupat o parte a regiunii ruse Kursk la capătul unei ofensive surprinzătoare.

Comandamentul ucrainean nu a comentat informațiile despre Novyi Put. Nici rușii nu au oferit informații despre evoluția de pe front.