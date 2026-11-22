„Cum Nicușor nu a mai prezentat nimic, Țara trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară”, a scris George Simion, duminică, pe Facebook.

Liderul AUR nu a oferit alte detalii despre document și nici despre locul în care acesta urmează să fie prezentat.

Petrișor Peiu, întrebat despre anunțul lui Simion

Întrebat la Antena 3 CNN despre raportul anunțat de George Simion, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că presupune că este vorba despre documentul pregătit de Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților.

„Cred că domnia sa a mai făcut acest anunț. Cred că este vorba de raportul întocmit de colegii mei de la Comisia de Abuzuri. Eu nu cunosc foarte mult acest subiect și nici nu m-aș băga într-un subiect eminamente juridic”, a declarat Petrișor Peiu.

George Simion a anunțat și în luna octombrie că AUR va prezenta un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, întocmit de Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a promis prezentarea unui raport privind anularea alegerilor, însă nu a stabilit un termen pentru publicarea documentului.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, după ce Călin Georgescu și Elena Lasconi obținuseră cele mai multe voturi în primul tur de pe 24 noiembrie și urmau să se confrunte în turul al doilea.