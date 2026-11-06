Președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, despre anularea alegerilor prezidențiale: Decizia a atras atenția lumii întregi asupra riscurilor tehnologiilor digitale

Declarațiile au fost făcute vineri, 6 noiembrie, în cadrul reuniunii de lucru „Societatea informațională și democrația constituțională”.

Simina Tănăsescu: Democrația constituțională presupune limitarea puterii politice

În discursul susținut în fața reprezentanților jurisdicțiilor constituționale, președinta CCR a subliniat importanța protejării valorilor constituționale, indiferent de contextul politic sau social.

„O Constituție este construită pe valorile care unesc societatea, și pe care le statornicește. Jurisdicțiile constituționale sunt chemate să le aplice drept frontiere ale spațiului democrației constituționale. Acest lucru trebuie să se întâmple și în timpuri liniștite, și în vremuri tulburi”, a afirmat Elena-Simina Tănăsescu.

Președinta CCR a insistat asupra rolului Constituției în prevenirea concentrării puterii politice.

„Esența democrației constituționale este încadrarea și limitarea puterii politice prin Constituție. Ea asigură respectarea statului de drept. Ea presupune respingerea instituționalizată a oricărei forme de concentrare a puterii în mâinile unei persoane, ale unui grup sau ale unei majorități.”

„Prin urmare, democrația constituțională nu este un oximoron, iar democrația nu este externă Constituției. Justiția constituțională stă dovadă pentru acest fapt”, a adăugat aceasta.

Anularea alegerilor din România, comparată cu decizii din Austria și Bulgaria

În intervenția sa, Simina Tănăsescu a amintit trei situații în care instanțele constituționale europene au intervenit asupra rezultatelor sau desfășurării unor procese electorale.

„Curtea Constituțională a Austriei a decis reluarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2016.”

Președinta CCR a continuat cu exemplul României:

„În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a invalidat întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României, cu consecința reluării sale în integralitate.”

Aceasta a amintit și că, în martie 2025, Curtea Constituțională a Bulgariei a invalidat parțial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024.

Avertisment privind inteligența artificială și influența tehnologiilor digitale

Referindu-se la impactul internațional al deciziei CCR din decembrie 2024, Elena-Simina Tănăsescu a declarat:

„Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curții Constituționale a României a atras atenția lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale, componente ale societății informaționale, în special cu privire la procedurile și mecanismele democratice.”

Președinta Curții Constituționale a evidențiat și oportunitățile pe care dezvoltarea tehnologică le poate oferi democrației, dar a atras atenția asupra unor efecte negative.

„Societatea informațională se caracterizează printr-un rol tot mai important al informației și tehnologiei în toate domeniile vieții umane. Aceasta ar trebui să conducă la un salt calitativ al democrației, prin intermediul accesului la informație și al unei transparențe sporite, către o societate a cunoașterii.”

„Cu toate acestea, trebuie să admitem că în societatea informațională putem întâlni, uneori, și o mercantilizare a atenției umane”, a avertizat președinta CCR.