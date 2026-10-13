Stenograme: un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Campania pentru Nicolae Ciucă deturnată și adaptată pentru susținerea lui Călin Georgescu

Anchetatorii susțin că banii trimiși influencerilor și utilizatorilor platformei ar fi fost folosiți pentru a determina alegătorii să voteze cu Georgescu, inclusiv prin recompense acordate în timpul transmisiunilor live.

Potrivit documentului, ancheta a fost deschisă în decembrie 2024, după apariția în spațiul public a unor informații declasificate în urma ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie. Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru coruperea alegătorilor, spălarea banilor, fals informatic și o infracțiune prevăzută de OUG 31/2002, referitoare la organizații și simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob.

Ulterior, cercetările privind presupusa corupere a alegătorilor au fost disjunse, iar Bogdan Peșchir a fost inculpat în dosarul care vizează finanțarea și promovarea electorală.

381.000 de dolari, plătiți utilizatorilor TikTok într-o singură lună

Referatul menționează că reprezentanții TikTok au confirmat identitatea utilizatorului „bogpr”, asociat lui Bogdan Peșchir, și au transmis autorităților că acesta ar fi făcut plăți de 381.000 de dolari în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2024 către utilizatori ai unor conturi implicate în promovarea lui Călin Georgescu.

Conform documentului, Peșchir ar fi realizat donații pe platformă de peste un milion de euro. Anchetatorii susțin că resursele financiare au fost folosite pentru susținerea promovării candidatului, inclusiv după încheierea campaniei electorale.

În același timp, referatul arată că Georgescu declarase la Autoritatea Electorală Permanentă zero lei cheltuieli pentru campania electorală, discrepanță pe care procurorii o invocă în analiza mecanismului de finanțare.

Influencerii ar fi fost recompensați pentru susținerea candidatului

Potrivit procurorilor, mecanismul ar fi funcționat pe mai multe paliere: remunerarea influencerilor cu vizibilitate ridicată, trimiterea de cadouri virtuale în timpul transmisiunilor live și transferuri directe de bani către persoane care își asumau inclusiv mobilizarea altor alegători.

Anchetatorii susțin că influencerii ar fi primit recompense repetate, în timp ce promovau candidatul și îi îndemnau pe urmăritori să îl voteze. În interpretarea din referat, aceste plăți nu ar fi reprezentat simple donații pentru divertisment, ci ar fi urmărit influențarea opțiunii electorale.

Campanie pentru Nicolae Ciucă deturnară și adaptată pentru susținerea lui Călin Georgescu

Documentul menționează și platforma FameUp, prin intermediul căreia ar fi fost publicată o oportunitate de promovare pentru influenceri. Procurorii susțin că o campanie inițial asociată promovării candidatului PNL Nicolae Ciucă ar fi fost deturnată și adaptată pentru susținerea lui Călin Georgescu, inclusiv prin folosirea sloganului „Echilibru și verticalitate”, în locul formulei „Echilibru și seriozitate”.

De asemenea, referatul menționează o ofertă atribuită companiei sud-africane FA Agency, care ar fi propus unor influenceri câte 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip.

Zeci de mii de conturi și sute de milioane de vizualizări

În document sunt descrise și rețele de conturi TikTok despre care platforma ar fi raportat că au acționat coordonat în România, în noiembrie și decembrie 2024, pentru promovarea candidatului.

Potrivit referatului, o rețea identificată în noiembrie ar fi cuprins 78 de conturi, iar o alta, activă în decembrie, ar fi inclus 27.217 conturi. Anchetatorii susțin că activitatea coordonată ar fi contribuit la amplificarea artificială a vizibilității conținutului electoral.

Documentul indică și o creștere abruptă a vizualizărilor asociate hashtagurilor folosite în promovarea lui Georgescu, precum #calingeorgescu și #georgescupresedinte2024. Unele materiale ar fi acumulat sute de milioane de vizualizări.

Separat, sunt menționate peste 80.000 de atacuri cibernetice care ar fi vizat infrastructura informatică asociată procesului electoral, atacuri provenite, potrivit documentelor citate, din sisteme informatice aflate în 33 de țări.

Procurorii invocă și posibile interferențe externe

Referatul plasează presupusele fapte într-un context mai larg de amenințări hibride și campanii de dezinformare, în special în legătură cu războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice din regiune.

Anchetatorii descriu ecosisteme de site-uri și conturi care ar fi promovat mesaje naționaliste, eurosceptice și antioccidentale, precum și conținut favorabil candidatului. Sunt menționate publicații online asociate ecosistemului de propagandă „Pravda” și site-uri care ar fi redirecționat utilizatorii către materiale de promovare electorală.

În interpretarea procurorilor, aceste elemente ridică suspiciuni privind posibila implicare a unor actori statali străini ostili României. Referatul nu stabilește însă, prin simpla enumerare a acestor indicii, răspunderea unei entități străine în finanțarea campaniei.

Acuzațiile care i se aduc lui Bogdan Peșchir

Potrivit documentului, perioada analizată în cazul lui Peșchir este 13 octombrie 2024 – 27 noiembrie 2024. Procurorii susțin că acesta ar fi utilizat resurse financiare importante pentru a recompensa persoane care promovau candidatura lui Călin Georgescu și pentru a influența opțiunile electorale ale utilizatorilor.

Anchetatorii consideră că donațiile și cadourile virtuale ar fi fost integrate într-un mecanism mai amplu de promovare electorală, în care influencerii ar fi funcționat ca vectori de influență asupra publicului.