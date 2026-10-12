„L-ai plătit pe Makaveli?” Cum a construit Bogdan Peșchir rețeaua de influenceri pentru Călin Georgescu. Zeci de mii de dolari, criptomonede și declarațiile din dosar

La începutul lunii noiembrie 2024, Bogdan Peșchir era deja unul dintre cei mai cunoscuți donatori de pe TikTok. Omul de afaceri din Brașov distribuia cadouri virtuale de valori importante în timpul transmisiunilor LIVE, devenind o prezență familiară pentru creatorii de conținut și comunitățile acestora.

Peșchir nu avea nevoie să publice videoclipuri pe propriul cont pentru a atrage atenția. Prin cadourile oferite, numele său apărea pe ecranele utilizatorilor, iar creatorii îi mulțumeau public în timpul transmisiunilor.

Potrivit procurorilor, această notorietate, acumulată anterior campaniei electorale, i-a permis să atragă în promovarea lui Călin Georgescu persoane care aveau deja propriile audiențe.

Anchetatorii susțin că strategia nu urmărea doar popularizarea candidatului, ci și determinarea alegătorilor să îl voteze, printr-un mecanism în care cadourile virtuale și transferurile de criptomonede aveau un rol central.

De la divertisment la politică. Cum au fost atrași cinci influenceri

În documentele anchetei sunt identificați cinci creatori de conținut care au intrat în atenția procurorilor: Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut drept „Makaveli”; George-Cristofor-Rembo Domnu, zis „Pian”; Marius-Alin Borcan, cunoscut drept „Alin”; Mădălin-Iulian Feraru, zis „Feraru”; și Ștefan-Alin Fistogeanu, cunoscut drept „Bamba”.

Înaintea implicării în promovarea lui Georgescu, aceștia erau cunoscuți în principal pentru transmisiuni LIVE, divertisment, muzică sau alte activități care nu aveau neapărat legătură cu politica.

Procurorii consideră că alegerea lor nu a fost întâmplătoare. Fiecare avea o comunitate de urmăritori, iar mesajele politice transmise de ei puteau ajunge la persoane care nu urmăreau în mod obișnuit dezbateri electorale.

Mecanismul descris în dosar presupunea mai întâi atragerea unor creatori de conținut cu vizibilitate, apoi acordarea unor cadouri virtuale și, în anumite cazuri, efectuarea unor transferuri de criptomonede.

În transmisiunile LIVE, influencerii vorbeau despre Georgescu, iar cadourile oferite de Peșchir erau vizibile pentru ceilalți participanți.

Anchetatorii susțin că această combinație transforma donațiile într-un instrument de promovare politică.

„L-ai plătit pe Makaveli?” Mesajele în care Peșchir vorbea despre influenceri

Unul dintre pasajele relevante din dosar este o conversație purtată de Peșchir în perioada 15–19 noiembrie 2024, cu un utilizator identificat drept „SHIK”.

Interlocutorul observase că Makaveli vorbea despre Călin Georgescu și îl întreabă pe omul de afaceri dacă îl plătise.

SHIK: „L-ai platit pe makaveli?”

Bogdan Peșchir: „adica?”

SHIK: „Pai vorbea de acel candidat / De calin georgescu in ultimul clip / Am zis ca sponsorizezi toate partile sa castigi oricine ar iesi”

Bogdan Peșchir: „eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara plm / le-am dat sah mat / la tiktok”

SHIK: „Am vazut”

Bogdan Peșchir: „n-ai vazut nimic inca :)) / punem presedinte nou :)) / de caterinca”

Câți bani au primit Makaveli, Alin, Feraru și Pian

În dosar apar date furnizate de TikTok Technology Limited Irlanda privind cadourile virtuale primite de mai mulți creatori de conținut în perioada pentru care procurorii au reținut presupusele fapte de corupere a alegătorilor.

Potrivit acestor informații, Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a primit de la Peșchir cadouri în valoare de 30.723,72 dolari.

Marius-Alin Borcan, cunoscut drept Alin, a primit 18.300,40 dolari, iar Mădălin-Iulian Feraru a primit 17.218,46 dolari.

În cazul lui George-Cristofor-Rembo Domnu, cunoscut drept Pian, valoarea cadourilor indicată în document este de 1.329,99 dolari.

Pe lângă cadourile virtuale, anchetatorii au identificat și transferuri de criptomonede către doi dintre influencerii menționați.

În perioada 14–25 noiembrie 2024, Makaveli ar fi beneficiat de transferuri în criptomonede în valoare de 21.301,48 dolari. Banii au fost trimiși printr-un portofel electronic utilizat pe contul unei alte persoane, identificată în dosar.

Marius-Alin Borcan ar fi primit, între 18 și 20 noiembrie 2024, criptomonede în valoare de 17.859,31 dolari, prin intermediul unui portofel electronic utilizat pe contul partenerei sale.

Makaveli a primit peste 30.000 de dolari de la Peșchir, dar susține că donatorului îi plăcea cum cânta

Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a fost audiat în calitate de martor.

Acesta a susținut că promovarea lui Călin Georgescu a fost rezultatul propriilor convingeri și că nu a primit bani pentru a-l susține.

Potrivit declarației sale, nimeni nu i-ar fi propus să facă propagandă electorală în schimbul unor beneficii.

Makaveli a explicat că Peșchir îi trimitea cadouri virtuale pentru că aprecia modul în care interpreta anumite piese muzicale.

De asemenea, a precizat că majoritatea cadourilor ar fi fost primite în jurul zilei sale de naștere, pe 21 noiembrie 2024.

Anchetatorii contestă însă această interpretare a relației dintre cei doi și consideră relevante atât valoarea transferurilor, cât și implicarea influencerului în promovarea candidatului.

În declarația dată procurorilor, Makaveli i-a menționat printre susținătorii lui Georgescu și pe Peșchir, Alin, Bamba și Pian.

Totodată, a apreciat că fenomenul de promovare a candidatului pe TikTok a pornit de la acest grup de persoane.

„Online-ul e a patra putere în stat”. Mesajul lui Makaveli după primul tur

Anchetatorii au identificat în telefonul lui Makaveli și o înregistrare video realizată pe 24 noiembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Fișierul purta titlul „TIK TOK România a făcut diferența! Am învins fraților !!! Călin Georgescu – Turul II”.

În înregistrare, influencerul vorbește despre rolul rețelelor sociale în rezultatul obținut de candidatul independent.

„Fraților, niciunul dintre noi nu credeam acum două săptămâni c-o să ajungem aici și c-o să mufăm atâta lume”, afirmă acesta.

Apoi continuă:

„Nu televiziunea e a patra putere în stat, online-ul e a patra putere în stat”.

Makaveli îi felicită pe susținătorii candidatului pentru implicarea în campanie și vorbește despre succesul promovării online.

„Am învins! Am învins! Călin Georgescu turul doi! România a învins, diaspora a învins, toată lumea a învins!”, spune acesta în înregistrarea reprodusă în dosar.

Procurorii consideră videoclipul relevant pentru amploarea implicării influencerului în promovarea candidatului.

Pian a declarat că a primit cadouri pentru susținerea lui Georgescu

O declarație diferită a fost oferită de George-Cristofor-Rembo Domnu, cunoscut pe TikTok drept Pian.

Potrivit documentelor din dosar, acesta a recunoscut în fața anchetatorilor că a primit cadouri virtuale de la Bogdan Peșchir pentru activități de susținere a lui Georgescu.

Printre exemplele menționate se numără folosirea unei fotografii de profil asociate candidatului și participarea la transmisiuni LIVE.

Mai mult, martorul a apreciat că mișcarea de susținere electorală a fost inițiată de Peșchir.

În declarația sa, Pian a susținut că ar fi fost atras într-o situație în care a ajuns să promoveze candidatul în beneficiul omului de afaceri.

Bamba spune că cei 5.000 de euro erau pentru o intervenție medicală

Nu toți creatorii de conținut audiați au recunoscut existența unei legături între donațiile primite și promovarea lui Georgescu.

Ștefan-Alin Fistogeanu, cunoscut drept Bamba, a declarat că a primit de la Peșchir cadouri virtuale în valoare de aproximativ 5.000 de euro.

El a susținut însă că banii erau destinați unei intervenții medicale care, în cele din urmă, nu a mai fost efectuată.

Fistogeanu a recunoscut că a făcut propagandă electorală pentru Călin Georgescu, dar a afirmat că urmărea să își crească numărul de urmăritori de pe TikTok.

De ce i-ar fi ales Peșchir tocmai pe acești influenceri

Anchetatorii susțin că Peșchir a ales persoane care aveau propriile comunități de urmăritori și ale căror experiențe personale sau nemulțumiri sociale puteau genera o legătură cu publicul.

Înaintea campaniei, activitatea acestora nu era concentrată asupra politicii. O parte dintre ei realizau transmisiuni de divertisment, discutau despre probleme personale sau participau la provocări și confruntări online.

Prin introducerea subiectelor politice în aceste comunități, mesajele lui Georgescu puteau ajunge la un public care nu urmărea în mod obișnuit campania electorală.

Potrivit procurorilor, cadourile oferite de Peșchir nu aveau doar un rol financiar, ci puteau încuraja repetarea mesajelor și menținerea transmisiunilor dedicate candidatului.

În acest fel, activitatea de promovare politică se desfășura într-un spațiu în care participanții erau obișnuiți să primească donații și să interacționeze direct cu donatorii.

Cum se apără Bogdan Peșchir

În declarațiile date în timpul anchetei, Peșchir a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi oferit bani pentru cumpărarea voturilor.

Omul de afaceri a explicat că făcea donații pe TikTok de aproximativ doi ani, atât creatorilor de conținut, cât și pentru cazuri sociale.

El a susținut că nu condiționase acordarea cadourilor de opțiunea politică a beneficiarilor și că nu le ceruse să voteze cu un anumit candidat.

În schimb, procurorii consideră că valoarea donațiilor, momentul în care au fost oferite, conversațiile private și activitatea ulterioară a beneficiarilor trebuie analizate împreună.

Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru 874 de acte de corupere a alegătorilor

Bogdan Peșchir este un antreprenor din Brașov, activ în domeniul IT, care a devenit cunoscut pe TikTok prin donațiile foarte mari oferite sub pseudonimul „bogpr”.

Numele său a apărut în documentele desecretizate după ședința CSAT privind alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit informațiilor prezentate atunci de SRI, reprezentanții TikTok confirmaseră plăți în valoare de 381.000 de dolari efectuate de contul său între 24 octombrie și 24 noiembrie 2024 către utilizatori implicați în promovarea lui Călin Georgescu.

La 9 octombrie 2026, Parchetul General a anunțat trimiterea lui Bogdan Peșchir în judecată, în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, cu 874 de acte materiale.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, acesta ar fi distribuit foloase în valoare totală de 290.225,90 dolari, prin 868 de cadouri virtuale pe TikTok și șase transferuri de criptomonede.

Procurorii susțin că mecanismul a funcționat prin atragerea unor influenceri, distribuirea de cadouri virtuale și oferirea unor beneficii persoanelor dispuse să susțină candidatul și să mobilizeze alți alegători.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Brașov, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.