„A avut loc un mic act de dreptate. Călin Georgescu, cel care exact acum doi ani câștiga turul întâi al alegerilor prezidențiale, a fost eliberat din arestul central și lăsat să meargă la familie”, a declarat George Simion, într-o conferință de presă.

Liderul AUR a afirmat că situația lui Călin Georgescu ar reprezenta, în opinia partidului, un semnal privind starea democrației din România și a susținut că țara se îndreaptă „cu pași repezi către o dictatură”.

George Simion a făcut referire și la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că românii trebuie să afle adevărul despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

„Atâta timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spațiul public, nimeni din țara noastră nu mai poate avea încredere în democrație și în alegeri libere. Românii în întregime au suferit un șoc, șoc din care trebuie să ne revenim. Și nu ne vom reveni în lipsa adevărului”, a transmis liderul AUR.

Acesta a avertizat că, în opinia sa, scenariul din 2024 s-ar putea repeta la următoarele alegeri și a făcut referire la scrutinul prezidențial din 2028, criticând declarațiile atribuite președintelui Nicușor Dan privind viitorul electoral.

George Simion face legătura între dosarul lui Georgescu și schimbările politice

În declarațiile sale, George Simion a făcut și o legătură între situația juridică a lui Călin Georgescu și contextul politic din ultimele luni. Liderul AUR a invocat opoziția acestuia față de susținerea unui nou guvern și a criticat ceea ce a numit „presiuni politice pentru instalarea unor guverne”.

„Nu pot să nu leg ceea ce i s-a întâmplat în ultimele luni lui Călin Georgescu de nevotarea guvernului Veștea. Și nu pot să nu leg faptul că domnul Călin Georgescu a fost un opozant al votării unui alt guvern de tip Veștea, un guvern marionetă, cum este cazul guvernului Luca Niculescu, care a fost instalat prin același gen de presiuni”, a mai spus Simion.