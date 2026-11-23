Declarația a venit după ce un jurnalist l-a întrebat dacă AUR are în vedere modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, astfel încât atribuțiile CNA să fie definite mai clar, în raport cu libertatea de exprimare și prevederile articolului 53 din Constituție, care reglementează restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți.

George Simion a criticat activitatea CNA și a acuzat instituția că sancționează posturile de televiziune care relatează despre partidele de opoziție. Liderul AUR a invocat și un presupus caz de încălcare a dreptului său la viață privată, susținând că un post de televiziune a prezentat, în prime-time, informații despre locuința sa.

„Opinia noastră, n-ar trebui să existe astfel de instituții precum Consiliul Național al Audiovizualului. Trăim într-un hățiș birocratic care sufocă românii, sufocă mediul privat și care nu face nimic altceva decât ce ar putea face o instanță de judecată”, a declarat George Simion.

Acesta a susținut că desființarea CNA ar face parte dintr-un proces mai amplu de reformă instituțională pe care AUR l-ar implementa dacă ar ajunge la guvernare. Simion a precizat că partidul nu pregătește un proiect legislativ separat pentru eliminarea instituției.

„Proiect de lege privind desființarea CNA. Nu un proiect de lege, ci intrarea noastră la guvernare și desființarea acestei instituții”, a afirmat liderul AUR.