Declarațiile au fost făcute în cadrul prezentării unui raport privind anularea scrutinului electoral din anul 2024, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii.

Întrebat de ce continuă să vorbească despre existența unei dictaturi în România, în condițiile în care atât reprezentanții presei, cât și cei ai opoziției își pot exprima liber opiniile, George Simion a indicat anularea alegerilor prezidențiale drept principalul argument.

„Pentru că în momentul în care într-o țară sunt anulate alegeri, precedentul există doar în țări din Africa, fără tradiție democratică”, a afirmat liderul AUR.

Liderul AUR a afirmat că formațiunea sa consideră că România se îndepărtează de modelul democrațiilor consolidate.

Președintele AUR a acuzat, totodată, instituții ale statului că ar fi încercat să descurajeze organizarea unei manifestații de susținere a lui Călin Georgescu, prin avertismente privind posibilitatea producerii unor violențe.

„Dar reamintesc aici faptul că s-a încercat interzicerea unei adunări pașnice de protest și în spațiu public, prin toate instrumentele care sunt folosite de instituții ale statului român, unele mai publice, altele mai secrete, s-a încercat inducerea ideei că vor exista violențe”, a susținut George Simion.

Acesta a afirmat că manifestația a reunit mii de participanți și a criticat presupusele acțiuni de descurajare.

Gheorghe Piperea acuză riscuri de supraveghere printr-un program achiziționat de CNA

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a intervenit în discuție pentru a susține afirmațiile lui George Simion referitoare la riscul instalării unui regim autoritar în România. Piperea a afirmat că instituția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) ar fi achiziționat, pentru 82 de milioane de lei, un program informatic care utilizează inteligența artificială și care ar permite inclusiv verificări biometrice și păstrarea unor informații despre activitatea online a utilizatorilor.

„Cu suma de 82 de milioane de lei, CNA a cumpărat un program care folosește inclusiv inteligența artificială, care, printre altele, face o verificare a tuturor biometrică, pe bază de voce, pe bază de față, pe bază de retină”, a declarat Piperea. Acesta a adăugat: „și fiți atenți aici, totul va fi înregistat, memorat, inclusiv, postările pe care le-ați șters”. Europarlamentarul a apreciat că o asemenea tehnologie ar reprezenta un pericol pentru libertățile individuale, afirmând: „Pentru că, pentru oamenii normali și raționali, asta este un pas serios către dictatură”.