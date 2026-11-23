Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, Laura Gherasim (AUR), a prezentat luni seară raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, elaborat în cadrul comisiei în urma unei cercetări parlamentare desfășurate timp de șase luni.

Deputata AUR a acuzat Comisia Europeană și instituții din România că au contribuit la restrângerea libertății de exprimare în timpul campaniei electorale, prin utilizarea unui mecanism de semnalare a conținutului online.

Documentul, care cuprinde peste 430 de pagini, analizează inclusiv rolul instituțiilor europene și al platformelor digitale în procesul electoral.

Gherasim: Mecanismul european a fost folosit pentru blocarea vocilor critice

Laura Gherasim a susținut că instituțiile europene și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au solicitat activarea Sistemului de Răspuns Rapid, prin intermediul consorțiului BROD, în timpul campaniei electorale.

„Comisia Europeană și, prin intermediul ANCOM, au solicitat activarea sistemului de răspuns rapid prin consorțiul BROD în timpul campaniei electorale”, a declarat deputata AUR.

BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală, este un consorțiu care face parte din rețeaua Observatorului European al Mediilor Digitale (EDMO). Acesta desfășoară activități de monitorizare și combatere a dezinformării online.

Sistemul de Răspuns Rapid permite organizațiilor participante să semnaleze platformelor digitale conținut considerat problematic în timpul proceselor electorale. Mecanismul funcționează pe bază voluntară, iar semnalările nu obligă automat platformele să elimine conținutul.

Gherasim a susținut însă că mecanismul ar fi fost utilizat în alte scopuri decât cele declarate oficial.

„Sistemul rapid este un mecanism voluntar, nu obligă platformele la absolut nimic, nu obligă să cenzureze. Însă a fost folosit pentru o cale rapidă de a închide vocile cetățenilor în timpul campaniei electorale”, a afirmat deputata AUR.

Conturi blocate și mesaje eliminate din dezbaterea electorală

Potrivit Laurei Gherasim, clasificarea unor mesaje drept conținut „toxic” sau „dezinformare” ar fi permis organizațiilor implicate în Sistemul de Răspuns Rapid să solicite eliminarea rapidă a acestora de pe platformele digitale.

Deputata a afirmat că persoanele ale căror conturi au fost blocate în timpul campaniei electorale nu au avut posibilitatea să conteste rapid aceste decizii. Chiar dacă ar fi reușit ulterior să își recupereze conturile, campania electorală s-ar fi încheiat deja, iar mesajele lor nu ar mai fi putut ajunge la alegători în perioada scrutinului.

„Odată șterse, blocate aceste conturi și campania electorală finalizată, rezultatele nu se mai pot aduce înapoi. Cetățenii au rămas cu aceste conturi blocate”, a declarat Gherasim.

Printre mesajele vizate s-ar fi numărat și opinii politice legitime, precum criticile la adresa autorităților, a mai spus Gherasim. Deputata AUR consideră că utilizarea acestui mecanism ar fi dus astfel la cenzurarea unor voci critice în timpul campaniei electorale.

Gherasim: Răspunsurile Comisiei Europene conțin contradicții

Președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților a precizat că a solicitat explicații Comisiei Europene și vicepreședintei executive Henna Virkkunen privind intervențiile asupra conținutului online din perioada alegerilor prezidențiale.

Potrivit Laurei Gherasim, răspunsurile primite conțin contradicții, iar instituția europeană ar fi refuzat transmiterea unor documente solicitate.

„Într-una dintre adresele primite de la Henna Virkkunen (vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație – n.r.) scrie că nu au identificat un interes superior pentru a transmite documentele din partea Comisiei Europene”, a declarat aceasta.

Deputata a criticat refuzul Comisiei Europene de a transmite documentele solicitate, susținând că anularea voturilor a peste 9,4 milioane de români justifică accesul la aceste informații.

Laura Gherasim a mai spus că documentele obținute de Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din Statele Unite conțin informații despre o implicare a Comisiei Europene și a unor organizații din România în monitorizarea și semnalarea conținutului online în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„Arată traseul exact pe care l-a folosit Comisia Europeană în timpul procesului electoral, arată exact implicarea mai multor entități, printre care și a mediului academic din România, inclusiv SNSPA (Școala Națională de Studii Politice și Administrative n.r.)”, a afirmat deputata AUR.

Potrivit parlamentarei AUR, aceste documente ar descrie modul în care instituțiile europene au intervenit în gestionarea conținutului online în perioada scrutinului.

Gherasim indică trei principali responsabili pentru anularea alegerilor prezidențiale

Întrebată care sunt, în opinia sa, principalele trei persoane sau instituții vinovate pentru anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Laura Gherasim i-a indicat pe fostul președinte Klaus Iohannis, Curtea Constituțională a României și Comisia Europeană.

„Klaus Werner Iohannis, care a convocat CSAT-ul după semnale pe care le-a primit, Curtea Constituțională a României, pentru faptul că a acceptat sub presiune politică internațională să facă acest lucru, și Comisia Europeană, care a intervenit în procesul electoral din România – nu doar al României, ci al mai multor state membre – lucru care nu este permis de Constituția României”, a răspuns deputata AUR.