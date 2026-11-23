„Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră este consecința războiului ilegitim dus de Rusia împotriva Ucrainei. Astăzi, această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinți ale planetei”, a afirmat Luca Niculescu, într-un interviu acordat publicației franceze L’Express publicat luni.

Premierul a amintit că, la 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost atacate cu drone în zona Deltei Dunării, incidente care au readus în atenție riscurile la adresa navigației comerciale în apropierea coastelor României.

„Pentru securizarea traficului maritim în apropierea coastelor României, țara noastră a creat, împreună cu Bulgaria și Turcia, Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. De asemenea, România și Bulgaria pun la punct, cu sprijinul Uniunii Europene, un mecanism comun pentru detectarea dronelor navale și a navelor din flota fantomă rusă, precum și pentru protejarea infrastructurilor critice, cum sunt cablurile submarine și platformele offshore. În plus, pentru consolidarea capacităților de apărare, România dezvoltă drone împreună cu companii din industria ucraineană”, a declarat Luca Niculescu.

Cheltuielile pentru apărare ar putea ajunge la 5% din PIB

Întrebat dacă actualul nivel al cheltuielilor militare, de aproximativ 2,5% din PIB, este suficient pentru a contracara amenințarea rusă, premierul a subliniat că România beneficiază de protecția NATO și că investițiile în apărare vor continua să crească.

„În ceea ce privește cheltuielile noastre militare, acestea sunt în continuă creștere. Ponderea din PIB destinată apărării va ajunge la 3,5% în câțiva ani. La această sumă trebuie adăugate cheltuielile pentru infrastructura așa-numită «duală», deoarece aceasta servește atât scopurilor civile, cât și celor militare. De exemplu, autostrăzile pe care le construim împreună cu Republica Moldova și Ucraina. În câțiva ani, vom ajunge la 5%”, a spus Niculescu.

Niculescu a atras atenția și asupra importanței prezenței militare americane în România, în contextul discuțiilor privind o eventuală reducere a angajamentului Washingtonului în Europa.

„Prezența americană în România este foarte importantă și menținem contacte strânse cu administrațiile americane, indiferent de orientarea lor politică”, a declarat premierul, amintind că, în timpul vizitei din 4 noiembrie, subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, a reconfirmat împreună cu oficialii români importanța parteneriatului strategic bilateral.

Șeful Guvernului a menționat și baza aeriană Mihail Kogălniceanu, situată la aproximativ 15 kilometri de Marea Neagră, care ar putea deveni până în 2040 cea mai mare bază NATO din Europa.

Sprijin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

Un alt subiect abordat a fost relația României cu Republica Moldova, pe care Niculescu a descris-o drept o prioritate strategică pentru București.

„Suntem foarte apropiați: împărtășim aceeași cultură, aceeași istorie și aceeași limbă. Guvernul și președinta sa, proeuropeni, depun eforturi considerabile pentru a-și menține direcția. În condițiile în care sunt supuși direct influenței ruse, moldovenii dau dovadă de o reziliență extraordinară”, a afirmat Niculescu.

Acesta a susținut că România este unul dintre principalii promotori ai aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și că sprijină, de asemenea, parcursul european al Ucrainei și al statelor din Balcanii de Vest.

Deficitul bugetar și scumpirile, principalele provocări economice

În plan intern, premierul a recunoscut că România traversează o perioadă economică dificilă, marcată de presiuni asupra puterii de cumpărare, inflație ridicată și creșterea facturilor la gaze și electricitate.

„Din punct de vedere economic, trebuie să reducem deficitul bugetar. Acesta ar trebui să ajungă la aproximativ 6,2% din PIB în 2026, după ce s-a situat la 9% în 2024. Românii au trecut prin doi ani de eforturi bugetare. Puterea de cumpărare este sub presiune, facturile la gaze și electricitate au crescut, iar inflația rămâne ridicată”, a declarat șeful Guvernului.

Acesta a afirmat că Executivul pregătește măsuri pentru sprijinirea companiilor, investițiilor și creării de locuri de muncă, insistând că este necesară o mai bună colectare a impozitelor, fără majorarea acestora, precum și combaterea evaziunii fiscale.

Premierul și-a exprimat încrederea că economia României va reveni pe creștere în 2027, invocând investițiile importante, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene, și potențialul companiilor românești.

Niculescu a identificat și situația tinerilor care nu au un loc de muncă drept una dintre prioritățile Guvernului.

„Tinerii reprezintă o altă prioritate pentru mine. În România, aproape unul din cinci tineri nu are un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Am luat deja măsuri, precum acordarea unui ajutor timp de doi ani tinerilor care își găsesc primul loc de muncă și sprijinirea companiilor care angajează ucenici. Trebuie să facem mai mult. Am discutat cu Ursula von der Leyen despre posibilitatea unei inițiative europene comune pentru a-i ajuta pe tineri să intre pe piața muncii. Aceasta a manifestat multă deschidere”, a spus premierul.

Aderarea la OCDE, aproape finalizată

Luca Niculescu a vorbit și despre procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care l-a coordonat înainte de a prelua conducerea Guvernului.

„L-am finalizat aproape în întregime. Aderarea la OCDE ne va permite să ne îmbunătățim guvernanța, deoarece va trebui să ne aliniem unor standarde ridicate, în special în ceea ce privește normele și bunele practici administrative. Aderarea la OCDE ne-ar putea aduce un punct procentual de creștere economică”, a susținut premierul.

Șeful Executivului a amintit și de cei 20 de ani care se vor împlini la 1 ianuarie 2027 de la aderarea României la Uniunea Europeană, apreciind că transformarea economică și socială a țării a fost remarcabilă.

„În 1989, Nicolae Ceaușescu, cel mai sinistru dictator din Europa de Est, conducea țara noastră. Nu exista libertate de gândire sau de circulație, oamenii erau înfometați și nu aveau căldură în locuințe, creșe sau școli. Aderarea la Uniunea Europeană a schimbat totul. În 20 de ani, PIB-ul României s-a multiplicat de patru ori”, a afirmat Niculescu.

În interviul acordat publicației franceze, premierul a abordat și situația francofoniei în România, afirmând că, deși limba franceză a pierdut teren în fața englezei, țara noastră continuă să aibă o comunitate francofonă importantă și cel mai mare număr de universități înscrise în Agenția Universitară a Francofoniei.