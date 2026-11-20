Premierul Luca Niculescu a prezentat vineri, la începutul ședinței de Guvern, un bilanț al echipei sale la o lună după ce a preluat mandatul.

„În urmă cu o lună am preluat guvernarea, am început să livrăm rezultate ca echipă. Prin rectificarea bugetară am asigurat fonduri pentru plata pensiilor și serviciilor sociale, pentru sănătate, pentru celelalte servicii publice esențiale”, a afirmat Luca Niculescu.

Șeful Executivului a anunțat că Ministerul Afacerilor Externe a realizat inventarul dosarelor europene prioritare și al obiectivelor României, document elaborat în calitate de coordonator al afacerilor europene.

Totodată, el a subliniat că începând din această săptămână, de joi, funcționează un task-force coordonat de șeful Cancelariei, care va analiza și stabili măsuri pe termen scurt, mediu și lung pentru sprijinirea cetățenilor și a marilor consumatori industriali, precum și pentru asigurarea aprovizionării cu energie și gaze naturale pe timpul iernii.

„În acest format vom analiza și stabili măsuri pe termen scurt, mediu și lung, pentru a sprijini cetățenii, pentru a-i sprijini și pe mari consumatori industriali, pentru a asigura aprovizionarea cu energie și gaze naturale pe timpul iernii. Securitatea energetică este una dintre prioritățile noastre”, a subliniat Luca Niculescu la începutul ședinței Executivului.

Ce spune premierul despre comasarea voluntară a localităților mici

În decursul primei luni de mandat, Guvernul condus de Luca Niculescu a conturat și primele măsuri privind reforma administrației locale, dar și reforma companiilor de stat.

În acest sens, Ministerul Dezvoltării a elaborat un act normativ care vizează comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Potrivit premierului, proiectul va fi publicat vineri în procedură de transparență decizională.

„Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării după 35 de ani. În baza acestui cadru ce va fi publicat azi în procedură de transparență, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin și stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetățenilor servicii mai bune, la costuri mai mici, respectând tradițiile, identitatea și istoria locală”, a transmis premierului.

Totodată, Guvernul va constitui Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea reformelor administrației centrale și ale companiilor de stat. Premierul a precizat că va prezida acest comitet, din care va face parte și vicepremierul Marian Neacșu și va fi aprobat și un calendar de acțiuni în acest sens.

Premierul a mai anunțat că, la solicitarea a opt confederații patronale, Guvernul a decis prelungirea până la sfârșitul acestui an a termenului de depunere a proiectelor în cadrul schemei de susținere a industriei, gestionată de Ministerul Finanțelor.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului în data de 20 octombrie 2026, obținând 280 voturi pentru și 58 împotrivă.