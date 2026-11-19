Sorin Grindeanu a spus că, deși discuțiile actuale se bazează pe date preliminare și urmează să fie clarificate în săptămânile următoare, poziția partidului rămâne fermă împotriva introducerii unor noi poveri fiscale.

„Noi nu susținem acest lucru. Deja cred că atât populația cât și companiile au ajuns la limita de sus a suportabilității. Trebuie să găsim în schimb invers unelte, prin a veni cu impulsuri prin care să ajutăm economia să crească și ajutăm companiile românești să crească. în săptămânile viitoare vom ști exact cum stăm, dar eu vă pot asigurați ca să nu fie interpretate lucrurile, că PSD-ul, din informațiile pe care le avem acum, de adevărat că sunt primare din această perspectivă fiscală, evident că nu susținem și nu vom avea creșterii de taxe”, a declarat liderul social-democrat, într-un interviu acordat Digi24.

Critici la adresa lui Bolojan

Acesta a criticat politica economică aplicată în ultimul an și jumătate, susținând că majorarea taxelor de către Ilie Bolojan a dus la sufocarea economiei.

„Modul în care a fost gestionată economia de un an și jumătate, adică din experiența trecută, prin creșterea taxelor, n-a dus decât la descreșteri și la scădere economică. Deci efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim dacă creștem taxele. Ar fi exact invers. Bolojan a crescut taxele și avem scădere economică. Așa că nu asta este soluția”, a mai declarat Grindeanu.

Întrebat despre declarațiile precaute ale premierului Luca Niculescu, care nu a exclus o creștere a regimului fiscal, dar a spus că „nimeni nu își dorește creșteri de taxe”, Grindeanu a precizat: „E mai prudent prim-ministrul, probabil”.