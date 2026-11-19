Prezentarea expoziției pentru orașe inteligente a avut lco joi seară, la Romexpo, în prezența unor reprezentanți ai mediului de afaceri, primari din București și din țară, ambasadori, rectori și specialiști în dezvoltare urbană.

Expoziția va avea trei componente principale: o expoziție internațională de tehnologii și soluții pentru orașe inteligente, o conferință dedicată proiectelor și bunelor practici din domeniul dezvoltării urbane și o gală de premiere a inițiativelor care contribuie la îmbunătățirea calității vieții în orașe.

Proiectul va fi structurat pe patru domenii: mobilitate urbană, mediu, infrastructură inteligentă și guvernanță digitală. Organizatorii urmăresc să faciliteze accesul administrațiilor locale la tehnologii și expertiză internațională, precum și să atragă investiții în proiecte de dezvoltare urbană.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că Bucureștiul își propune să devină un oraș de referință la nivel european și un pol al inovării urbane în Europa de Sud-Est.

„Tehnologia nu este un scop în sine, ci un instrument prin care orașele pot deveni mai bine administrate, mai eficiente și mai conectate la nevoile oamenilor. Ambiția noastră este să transformăm ideile în proiecte concrete și inovația în soluții care îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Potrivit organizatorilor, evenimentul va fi finanțat prin sponsorizări, parteneriate și participarea expozanților, fără a depinde de finanțarea directă a municipalității.