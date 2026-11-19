Întrebat ce se schimbă în ordinea internațională după întâlnirea celor trei lideri și ce riscuri există pentru România și Europa, Nicușor Dan a răspuns că reuniunea nu modifică direcția niciuneia dintre țările implicate.

„Nu se schimbă prin întâlnirea de azi. (…) Întâlnirea de azi nu a fost un eveniment excepțional care să schimbe parcursul vreuneia din aceste țări. A fost o întâlnire în marja unei reuniuni multilaterale”, a declarat președintele.

Referitor la comparațiile făcute în unele analize internaționale cu o posibilă „Ialta 2.0”, Nicușor Dan a respins această perspectivă.

El a argumentat că pozițiile Rusiei, Statelor Unite și Chinei nu sunt diferite de cele exprimate în zilele precedente.

Președintele a mai spus că doi emisari americani au participat la reuniunea de joi a Coaliției de Voință, iar Donald Trump a intervenit și și-a exprimat solidaritatea cu demersul acesteia.

„Garanțiile de securitate vor fi un efort comun al țărilor din Coaliția de Voință și al Statelor Unite. Ori Ialta ar însemna excluderea Europei din acest proces și nu poate să fie vorba de așa ceva”, a afirmat Nicușor Dan.