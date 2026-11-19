În cadrul unei conferințe de presă susținute la Berlin, după reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, Nicușor Dan a fost întrebat cum îl caracterizează pe Marian Neacșu, în contextul discuțiilor privind noile sale responsabilități.

„Domnul Neacșu e un profesionist. Am interacționat de mai multe ori cu domnia sa încă înainte de a fi președinte și este un om care cunoaște în detaliu administrația românească, mecanisme, procese legislative, administrative”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că Marian Neacșu nu are mai multă putere decât premierul

Președintele a fost întrebat dacă Marian Neacșu are o putere mai mare decât premierul Luca Niculescu, având în vedere că a primit atribuții de coordonare a 11 ministere și de avizare a proiectelor cu impact bugetar pentru alte 15.

„Nu. Răspunsul e nu, dar o să dezvolt. Orice premier din orice țară cu arhitectura constituțională similară a României decide lucrurile care țin de Guvern”, a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că premierul poate lua decizii chiar și atunci când miniștrii au opinii diferite și că delegarea atribuțiilor către vicepremieri este o practică obișnuită.

„Tot timpul, într-o ședință de guvern, pot să fie toți miniștri împotrivă, premierul poate să decide în sens contrar. Deci prim-ministrul este evident puternic. În al doilea rând, este o practică la guverne ca prim-ministrul să delege atribuții către vicepreminiștri”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că delegarea atribuțiilor către vicepremieri este o practică obișnuită, dar a subliniat că premierul trebuie să țină cont și de majoritatea parlamentară.

„Orice guvern, orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară. (…) Și în situația asta, atât timp cât PSD are mai mult de jumătate din voturile care țin acest guvern, evident că relația între primul ministru și PSD trebuie să fie una de flexibilitate”, a mai spus șeful statului.

Marian Neacșu a primit atribuții suplimentare în Guvern

Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri, 18 noiembrie, o decizie prin care a extins atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, care deține și funcția de ministru al Afacerilor Interne.

Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și va asigura coordonarea funcțională a mai multor ministere și structuri guvernamentale.

Premierul Luca Niculescu a explicat că decizia de a-i acorda atribuții suplimentare lui Marian Neacșu are legătură cu experiența acestuia în administrația publică.

„Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română”, a declarat premierul.

Niculescu a susținut că implicarea vicepremierului în avizarea proiectelor cu impact bugetar reprezintă „un filtru suplimentar”, în condițiile în care Guvernul pregătește bugetul și trebuie să acorde o atenție sporită cheltuielilor publice.