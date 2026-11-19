Luca Niculescu a fost întrebat joi de către reporteri despre cum anume justifică decizia de delegare a atribuțiilor către vicepremierul Marian Neacșu, ce includ coordonarea unor instituții din subordinea aparatului de lucru al Guvernului și avizarea proiectelor ministerelor cu impact financiar și bugetar.

„Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română”, a fost răspunsul premierului.

Acesta a adăugat că Neacșu „a lucrat cu multe guverne”, iar Niculescu, la rândul lui, a „lucrat foarte bine cu domnia sa”.

„Eu îl cunosc de aproximativ 4-5 ani de când mă apuc de aderarea la OCDE. Atunci cred că era la domnul Ciucă, pe urmă a lucrat cu domnul Ciolacu, a lucrat și în guvernul domnului Bolojan”, a adăugat premierul.

Niculescu a precizat că a văzut „chiar oameni din opoziție care îi lăudau, recunoșteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”.

„Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar. Suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm. Și apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere”, a continuat premierul.

„Sunt ministerele din zona social-democrată, este ce se întâmpla și în anii trecuți, în guvernele trecute. Dar atunci, clar, erau mai mulți vicepremieri și fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care făcea parte”, a conchis Luca Niculescu.